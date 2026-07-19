В Польше очень выросло количество сообщение о разнообразных преступлениях на почве ненависти к украинцам.

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За даними поліції, в першому півріччі цього року було подано 180 подібних скарг, що на 30 з гаком відсотків перевищує аналогічний минулорічний період.

Крім того, як розповіли місцеві соціологи, 52% (!) поляків вважають, що Польща не повинна приймати біженців із України, протилежну ж думку мають лише 42%.

Ну а яка Польща, такий в неї й Навроцький.

До речі, 12 липня на так званий "Волинський марш" у Варшаві з’явилися приблизно 500 учасників.

Вони звернулися до влади з закликами припинити допомогу Україні, війну з Росією називали виключно українською проблемою, що не стосується Польщі, й вигукували гасла:

"Польща антибандерівська", "Поляк у Польщі - господар!", "Ані грама боєприпасів, ані літра мастила чи пального", "Туск і Моравецький - на фронт Донецький"…

[Між іншим - щодо згаданого попереднього прем’єра Моравецького, який дуже допомагав Україні аж до своєї відставки наприкінці 2023 року.

Ось його (ще й з посиланням на Україну!) вельми нетрадиційній і досить неочікуваний "вищепілотажний" погляд на зв’язок історії й сучасності:

"Україна бачить, до чого призводять націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємцем Організації українських націоналістів та УПА є Путін, який намагається впровадити Руській мір".]