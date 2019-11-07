Доходы из отходов: в правительстве отчитались о стремительном росте биогазовой энергетики

В Украине, начиная с 2012 года, установили и запустили 45 биогазовых установок общей мощностью порядка 70 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности). По данным ведомства, почти три четверти установок, 47 МВт, работают на агроотходах, и еще 23 МВт работает за счет свалочного газа.

Биогазовая установка

"Производство биогаза – крайне выгодное дело, так как позволяет утилизировать отходы на предприятиях агросектора, уменьшать объемы мусорных свалок, генерировать энергию для собственных нужд предприятий, замещать потребление газа, получать органические удобрения для сельского хозяйства, сокращать вредные выбросы", – утверждают в ведомстве.

При этом в агентстве напоминают, что в 2015 году для стимулирования развития биогазовой сферы в Украине был введен "зеленый" тариф на электроэнергию из биогаза на уровне 12,39 евроцента/кВт-ч. Также производителям дали гарантии сохранения действующего "зеленого" тарифа на электроэнергию из биогаза до 2030 года.

График роста биогазовых мощностей Украины https://saee.gov.ua

По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на конец третьего квартала 2019 года суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составляла 4,591 ГВт, при этом доля ВИЭ в общей генерации занимает 4,9%.

В частности, мощность введенных в эксплуатацию в июле-сентябре 2019 года объектов ВИЭ составила 956 МВт, из которых солнечных электростанций – 779,6 МВт (в пять раз больше, чем годом ранее), ветровых – 155,2 МВт (в 22 раза больше).

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Европе авиакомпания SAS предложила пассажирам опцию покупки биотоплива в целях демонстрации заботы об окружающей среде.

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