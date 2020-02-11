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12 лютого • оновлено в 03:01
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"Зелена" стратегія: озвучено план розвитку України на десятки років

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Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу країни на 30 років.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Концепція передбачає стратегію і тактику вуглецево-нейтрального розвитку України до 2050 року.

"Зелена" стратегія: озвучено план розвитку України на десятки років

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"Формування Концепції "зеленого" енергетичного переходу України обумовлено зміною пріоритетів світової енергетики в сторону поновлюваних джерел енергії. Підписання Паризької угоди в 2015 році визначило нові кліматичні зобов'язання країн світу. Ці зміни, зокрема, впливають на країни Європейського союзу і безпосередньо на саму Україну", – йдеться в документі.

Згідно з Концепцією, основними напрямками вуглецево-нейтральної економіки України стануть:

  • енергоефективність та енергозбереження;

  • поновлювані джерела енергії;

  • поводження з відходами;

  • інноваційне сільське господарство;

  • діджіталізація економічних процесів.

Енергоефективність та енергозбереження в документі названі пріоритетними напрямками енергетичної політики більшості країн світу. Підвищення енергоефективності дозволяє зменшити споживання енергетичних ресурсів, забезпечуючи при цьому зростання економіки і задоволення потреб громадян, а також призводить до підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Енергоефективність та економне використання ресурсів є одним з головних напрямків "зеленого" енергетичного переходу України і залишатиметься постійним пріоритетом уряду.

"Для реалізації цього пріоритету необхідно впроваджувати політику і заходи, що спрямовані на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження з поліпшенням якості надання енергетичних послуг та поставки енергетичних ресурсів. Основну увагу необхідно направити на житловий сектор, який має найбільший потенціал щодо підвищення енергоефективності", – йдеться в повідомленні відомства.

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Використанню поновлюваних джерел енергії в економіці України приділяється особлива увага з урахуванням того, що наша країна має значний природний потенціал для здійснення "зеленого" переходу в усіх секторах економіки.

"З огляду на можливості і доступність сучасних технологій відновлюваної енергетики, а також стрімкий їх розвиток, Україна може досягти 70% частки ВДЕ у виробництві електроенергії до 2050 року. При цьому 15% має становити виробництво електроенергії за рахунок покрівельних сонячних електростанцій в приватних домогосподарствах та бізнесі", – йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, концепція передбачає істотне збільшення ролі децентралізованого електропостачання. Це потребує використання сучасних технологій для управління попитом, розподіленим накопиченням і розподіленої генерацією "зеленої" енергії.

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Не менш важливою частиною Концепції зазначено створення умов для підвищення стандартів життя українців завдяки впровадженню системного підходу до сортування і переробки відходів на державному та регіональному рівнях.

Для цього необхідний перехід до економіки замкнутого циклу, який передбачає використання продуктів, матеріалів і ресурсів якомога довше, а також впровадження принципу самодостатності для створення мережі об'єктів по утилізації та видалення відходів.

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Сільське господарство займає незначну частку в структурі кінцевого енергоспоживання, однак цей сектор містить достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на поновлювані джерела енергії.

Згідно з Концепцією, для реалізації цього потенціалу необхідно підвищити енергетичну та ресурсну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Також буде потрібно скоротити до нуля споживання енергоресурсів, в яких міститься СО2, і максимізувати використання ВДЕ, щоб цей сектор економіки перейшов на повне самозабезпечення енергетичними ресурсами.

Документ також передбачає збільшення стійкого виробництва біомаси, біопалива та інших ВДЕ для підтримки реалізації "зеленого" переходу в інших секторах економіки.

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Автори концепції "зеленого" переходу також акцентують увагу на важливості переведення на цифрову форму (діджіталізаціі) економічних процесів. Це, на думку профільного відомства, дозволить прискорити швидкість економічних і адміністративних процесів, дозволить надавати послуги дистанційно, полегшить управління і допоможе оптимізації переміщення людей і використання транспорту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що згідно з останніми даними статистичної служби Європейського союзу, в 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел в ЄС досягла 18%, що стало новим рекордом.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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