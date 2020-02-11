"Зелена" стратегія: озвучено план розвитку України на десятки років

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу країни на 30 років.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Концепція передбачає стратегію і тактику вуглецево-нейтрального розвитку України до 2050 року.

"Формування Концепції "зеленого" енергетичного переходу України обумовлено зміною пріоритетів світової енергетики в сторону поновлюваних джерел енергії. Підписання Паризької угоди в 2015 році визначило нові кліматичні зобов'язання країн світу. Ці зміни, зокрема, впливають на країни Європейського союзу і безпосередньо на саму Україну", – йдеться в документі.

Згідно з Концепцією, основними напрямками вуглецево-нейтральної економіки України стануть:

енергоефективність та енергозбереження;

поновлювані джерела енергії;

поводження з відходами;

інноваційне сільське господарство;

діджіталізація економічних процесів.

Енергоефективність та енергозбереження в документі названі пріоритетними напрямками енергетичної політики більшості країн світу. Підвищення енергоефективності дозволяє зменшити споживання енергетичних ресурсів, забезпечуючи при цьому зростання економіки і задоволення потреб громадян, а також призводить до підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Енергоефективність та економне використання ресурсів є одним з головних напрямків "зеленого" енергетичного переходу України і залишатиметься постійним пріоритетом уряду.

"Для реалізації цього пріоритету необхідно впроваджувати політику і заходи, що спрямовані на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження з поліпшенням якості надання енергетичних послуг та поставки енергетичних ресурсів. Основну увагу необхідно направити на житловий сектор, який має найбільший потенціал щодо підвищення енергоефективності", – йдеться в повідомленні відомства.

Використанню поновлюваних джерел енергії в економіці України приділяється особлива увага з урахуванням того, що наша країна має значний природний потенціал для здійснення "зеленого" переходу в усіх секторах економіки.

"З огляду на можливості і доступність сучасних технологій відновлюваної енергетики, а також стрімкий їх розвиток, Україна може досягти 70% частки ВДЕ у виробництві електроенергії до 2050 року. При цьому 15% має становити виробництво електроенергії за рахунок покрівельних сонячних електростанцій в приватних домогосподарствах та бізнесі", – йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, концепція передбачає істотне збільшення ролі децентралізованого електропостачання. Це потребує використання сучасних технологій для управління попитом, розподіленим накопиченням і розподіленої генерацією "зеленої" енергії.

Не менш важливою частиною Концепції зазначено створення умов для підвищення стандартів життя українців завдяки впровадженню системного підходу до сортування і переробки відходів на державному та регіональному рівнях.

Для цього необхідний перехід до економіки замкнутого циклу, який передбачає використання продуктів, матеріалів і ресурсів якомога довше, а також впровадження принципу самодостатності для створення мережі об'єктів по утилізації та видалення відходів.

Сільське господарство займає незначну частку в структурі кінцевого енергоспоживання, однак цей сектор містить достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на поновлювані джерела енергії.

Згідно з Концепцією, для реалізації цього потенціалу необхідно підвищити енергетичну та ресурсну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Також буде потрібно скоротити до нуля споживання енергоресурсів, в яких міститься СО2, і максимізувати використання ВДЕ, щоб цей сектор економіки перейшов на повне самозабезпечення енергетичними ресурсами.

Документ також передбачає збільшення стійкого виробництва біомаси, біопалива та інших ВДЕ для підтримки реалізації "зеленого" переходу в інших секторах економіки.

Автори концепції "зеленого" переходу також акцентують увагу на важливості переведення на цифрову форму (діджіталізаціі) економічних процесів. Це, на думку профільного відомства, дозволить прискорити швидкість економічних і адміністративних процесів, дозволить надавати послуги дистанційно, полегшить управління і допоможе оптимізації переміщення людей і використання транспорту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що згідно з останніми даними статистичної служби Європейського союзу, в 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел в ЄС досягла 18%, що стало новим рекордом.

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