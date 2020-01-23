Что нельзя выбрасывать в баки для мусора: озвучен список опасных бытовых отходов

Telegram-канал Zero Waste опубликовал список отходов, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки.
Опасные отходы делятся на два класса, в зависимости от вреда, который они наносят экологии, сообщают авторы. Такие продукты обязательно должны попасть на специальную переработку.
Отходы, которые нельзя выбрасывать в мусор
t.me/energyfromwaste
"Цинк, марганец, железо, графит – примерный список того, что можно получить из отработанной батарейки. С одним условием: она должна попасть на переработку. Только на специальных предприятиях можно безопасно получить из опасных отходов ценные ресурсы", – утверждают авторы.
Все опасные отходы можно разделить на два класса. В список отходов 1 класса опасности можно отнести следующий мусор:
конденсаторы;
трансформаторы;
мышьякосодержащие элементы;
шлам свинца;
синтетические масла;
ртутные приборы.
Вещества из 1 класса чрезвычайно опасны, при взаимодействии с экосистемой необратимо ее разрушают. После воздействия отходов этого типа на окружающую среду восстановление природных ресурсов естественным образом невозможно.
Отходы, которые нельзя выбрасывать в мусор
t.me/energyfromwaste
В список отходов 2 класса можно отнести такие предметы:
аккумуляторы;
батарейки;
кабели с напылением свинца;
рафинированные нефтепродукты в остатке.
Вещества из 2 класса опасности также негативно воздействуют на окружающую среду. Впоследствии необходимо не менее 30 лет, чтобы устранить последствия.
Отходы, которые нельзя выбрасывать в мусор
t.me/energyfromwaste
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как усилия развитых стран мира по решению проблемы накопления отходов при помощи их утилизации и переработки не смогли предотвратить увеличение количества мусорных полигонов.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Экология в Киеве" на OBOZREVATEL.