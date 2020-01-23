Что нельзя выбрасывать в баки для мусора: озвучен список опасных бытовых отходов

Telegram-канал Zero Waste опубликовал список отходов, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки.

Опасные отходы делятся на два класса, в зависимости от вреда, который они наносят экологии, сообщают авторы. Такие продукты обязательно должны попасть на специальную переработку.

Отходы, которые нельзя выбрасывать в мусор t.me/energyfromwaste

"Цинк, марганец, железо, графит – примерный список того, что можно получить из отработанной батарейки. С одним условием: она должна попасть на переработку. Только на специальных предприятиях можно безопасно получить из опасных отходов ценные ресурсы", – утверждают авторы.

Все опасные отходы можно разделить на два класса. В список отходов 1 класса опасности можно отнести следующий мусор:

конденсаторы;

трансформаторы;

мышьякосодержащие элементы;

шлам свинца;

синтетические масла;

ртутные приборы.

Вещества из 1 класса чрезвычайно опасны, при взаимодействии с экосистемой необратимо ее разрушают. После воздействия отходов этого типа на окружающую среду восстановление природных ресурсов естественным образом невозможно.

Отходы, которые нельзя выбрасывать в мусор t.me/energyfromwaste

В список отходов 2 класса можно отнести такие предметы:

аккумуляторы;

батарейки;

кабели с напылением свинца;

рафинированные нефтепродукты в остатке.

Вещества из 2 класса опасности также негативно воздействуют на окружающую среду. Впоследствии необходимо не менее 30 лет, чтобы устранить последствия.

Отходы, которые нельзя выбрасывать в мусор t.me/energyfromwaste

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как усилия развитых стран мира по решению проблемы накопления отходов при помощи их утилизации и переработки не смогли предотвратить увеличение количества мусорных полигонов.

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