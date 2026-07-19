Град размером с яйцо и ливень: Прикарпатье накрыл сильный ливень. Фото и видео

В воскресенье, 19 июля, Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.

Видео дня

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Судя по фотографиям очевидцев, размер градин превышал размер куриного яйца.

Кроме того, как выяснилось, в Дзвиняче шел сильный град, в результате чего были уничтожены приусадебные участки. В то же время в Старуне начался ливень с градом .

Кроме того, в Цуцилове уже идет сильный ливень, а в Солотвине выпал еще более крупный град, размером с ладонь.

Напомним, 18 июля Прикарпатье накрыла непогода. В частности, кратковременный ливень в Коломые повалил деревья, затопил улицы и повредил крыши домов.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник утром, 14 июля, на Львов обрушился сильный ливень, сопровождавшийся грозой. В результате проливных дождей местные дороги превратились в реки. Также местами были затоплены подъезды многоквартирных домов и канализация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!