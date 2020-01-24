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24 января • обновлено в 11:27
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Европа переходит на "зеленую" энергию: установлен новый рекорд

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Согласно последним данным статистической службы Европейского союза, в 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в ЕС достигла 18%, что стало новым рекордом.

Об этом сообщает Renews. Издание отмечает, что годом раньше доля ВИЭ составляла 17,5%.

Возобновляемая энергетика

Возобновляемая энергетика

theneweconomy.com

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Согласно сообщению Евростата, показатель 2018 года более чем в два раза превышает показатель 2004 года, который тогда был на уровне 8,5%. Таким образом Европа еще больше приблизилась к поставленной ранее цели – достичь 20% к 2020 году.

На данный момент 12 стран-членов Европейского союза уже достигли такой цели на государственном уровне. К примеру, самую высокую долю имеет Швеция – 54,6%, а самую низкую Нидерланды – 7,4%.

Стоит отметить, что в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины озвучили планы до 2050 года максимально сократить использование угольных и атомных станций в пользу возобновляемой энергетики.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в будущем климатически-нейтральная экономика Европы будет основана на использовании биотоплива и водорода, которые полностью заменят собой ископаемый газ.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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