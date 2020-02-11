"Конец эры нефти, газа и угля": возобновляемой энергетике предсказали сокрушительную победу

Резкий переход на возобновляемую энергетику угрожает глобальной финансовой системе и благополучию стран, которые занимаются экспортом нефти и газа.

Об этом пишет Financial Times. Издание отмечает, что со временем "зеленая" генерация изменит лицо планеты и приоритеты политиков.

Ветрогенератор wikimedia.org

"Сотни лет геополитическая карта мира формировалась из-за необходимости контролировать ископаемые источники энергии. Из раза в раз это становилось причиной нестабильности или конфликтов. Однако господство угля, нефти и сланца уступает место технологиям использования возобновляемых источников энергии, которые будут формировать будущее", – отмечает издание. На смену ископаемым источникам приходят "зеленые" технологии: геотермальная энергия, энергия солнца, ветра, воды, волн и приливов, подчеркивают авторы.

О близости перемен говорит также стремительное удешевление возобновляемых источников энергии. Недавно на аукционе в Саудовской Аравии была зафиксирована рекордно низкая цена за 1 мВт/час энергии солнца – $17.

В отличие от ископаемых источников энергии, их "зеленые" аналоги доступны большинству стран мира в различных формах. Их легко разместить, и каждый раз, когда производство энергии солнечного света и ветра увеличивается вдвое, её цена уменьшается на 20%.

Стоит отметить, что многие энергетически богатые страны уже осознали масштабы грядущих перемен и инвестируют прибыль от продажи нефти и газа на разработку необходимой для использования возобновляемых источников энергии инфраструктуры.

"По мере снижения зависимости от ископаемого топлива Россия, бюджет которой на 40% зависит от нефти и газа, будет всё больше уступать позиции Китаю, на который приходится 40% мировых инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии. Согласно последним данным, России принадлежит менее 15 тыс. патентов в областях "зелёных технологий", США – 100 тыс., а Китаю – 165 тыс", – подчеркивает Times.

Подобные изменения окажут разрушительный эффект на экономики стран, которые не успели вовремя инвестировать в другие источники дохода. Из-за этого резкий переход на "зеленую" энергетику пагубно отразиться на всей глобальной финансовой системе, что и станет окончанием эры нефти, газа и угля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2020 году Шотландия полностью перейдет на возобновляемые источники энергии.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz