Блог | Как читать обращение Президента на третий день протестов
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Это сообщение от Президента нужно читать в таком формате)))
Совершенно случайное наблюдение:
Закон о восстановлении норм, касающихся НАБУ и САП, был внесен на третий день протестов.
Галущенко и Гринчук согласились уволить на третий день МиндичГейта.
"Услышали людей" после увольнения Федорова на третий день.
Вот вам и сила фэн-шуй)))) Нумерологи, б***
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