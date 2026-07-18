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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Как читать обращение Президента на третий день протестов

Протесты в Киеве после увольнения министра обороны Михаила Федорова
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Это сообщение от Президента нужно читать в таком формате)))

Как читать обращение Президента на третий день протестов

Совершенно случайное наблюдение:

Закон о восстановлении норм, касающихся НАБУ и САП, был внесен на третий день протестов.

Галущенко и Гринчук согласились уволить на третий день МиндичГейта.

"Услышали людей" после увольнения Федорова на третий день.

Вот вам и сила фэн-шуй)))) Нумерологи, б***

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