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24 декабря • обновлено в 17:54
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/ Энергоэффективность

В Украине будут утеплять дома за счет государства: что решили в правительстве

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Правительство Украины в 2020 году планирует провести энергомодернизацию и утепление 1000 многоэтажных жилых домов в рамках 10 проектов в 2020 году.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время заседания Совета регионов 24 декабря, сообщает "Громадське". По его словам, модернизация домов будет проходить при посредничестве Фонда энергоэффективности и местных советов.

Утепление дома

Утепление дома

fasadec.ru

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"Раньше Фонд энергоэффективности работал таким образом, чтоб ожидать инициативы от жителей домов. Чтобы люди собрались, приняли решение и работали по принципу "снизу-вверх". Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, запустим параллельный инструмент по принципу "сверху-внизу", – сообщил Гончарук.

По его словам, на модернизацию 1000 домов выделят 6,8 млрд гривен в 2020 году. При этом стоит отметить, что принцип "теплых" кредитов, по которому государство финансирует модернизацию домов, предусматривает государственное возмещение 40-70% суммы кредита, который берется на утепление дома.

Кроме этого, участие в утеплении домов берут и местные органы власти, которые так же могут возместить часть суммы кредита.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как город Долина в Ивано-Франковской области привлек от доноров из Европы 60 млн гривен в качестве грантов для повышения энергоэффективности.

ранее OBOZREVATEL рассказывал, как любой из нас может сэкономить с помощью энергоэффективности.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Энергоэффективность
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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