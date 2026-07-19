Драпатый, Горбатюк и Апостол: Зеленский обсудил дальнейшую стратегию с опытными военными. Видео

Президент Владимир Зеленский провёл консультации с украинскими командирами по поводу ситуации на фронте и дальнейшей стратегии ведения войны. Уже завтра состоятся ключевые переговоры, которые должны помочь Украине достичь своих целей и приблизить окончание войны на приемлемых для государства условиях.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении. Заявление прозвучало на фоне массированной российской атаки на Киев и другие регионы Украины.

Президент рассказал, что продолжил консультации с опытными украинскими военными. В ходе встреч обсуждались как ситуация на отдельных направлениях фронта, так и общий ход войны.

"Сегодня продолжил беседу с опытными украинскими военными. Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол — каждого из них в армии хорошо знают. И это были доклады как о ситуации на направлениях, так и в целом разговор о ситуации на войне", — заявил Зеленский.

Украина оценивает дальнейшую стратегию и активные действия, которые могут заставить Россию завершить войну на условиях, предусматривающих достойный для Украины мир и гарантированную безопасность.

"Важно оценить нашу дальнейшую стратегию, наши украинские активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью. Это включает в себя различные составляющие, и я хочу услышать, как это видят командиры и командующие в наших Силах обороны и безопасности Украины", – сообщил президент.

Также Зеленский анонсировал важные переговоры, которые должны состояться уже в ближайшее время.

"Завтра у меня запланированы ключевые переговоры. Украина должна достигать своих целей, и это произойдет", – отметил президент.

Отдельно глава государства прокомментировал последствия массированного российского удара. Киев и Киевская область стали главной целью атаки, в ходе которой Россия активно применяла баллистические ракеты.

"Именно на баллистику Россия делает ставку, и благодаря баллистике Путин до сих пор продолжает верить в свою войну", — сказал президент.

Украинские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 18 ракет и обезвредили более сотни беспилотников. В то же время он подчеркнул необходимость как можно более быстрого укрепления украинской ПВО.

"Очень важно, чтобы наши партнеры понимали, что происходит и что ракеты для ПВО нужны нам для защиты жизни буквально каждый день", — подчеркнул Зеленский.

Министерство иностранных дел и другие правительственные чиновники должны активизировать работу с международными партнерами, чтобы ускорить поставки уже согласованных пакетов помощи от европейских государств и Соединенных Штатов.

В результате атаки повреждено более сотни объектов в Киеве и Киевской области, а удары также были нанесены по Харькову, Сумской, Донецкой и Херсонской областям.

Украина продолжает реализовывать план долгосрочных санкций против России, а также применяет другие инструменты давления.

"Продолжаем выполнять план дальнобойных санкций против России за войну. Нефтяная отрасль, поставки для оккупационного контингента, наши украинские "медстрайки" и удары на большие расстояния — это наши ответы на то, что Россия делает против Украины, и на то, как думают россияне", — заявил Владимир Зеленский.

Международное давление на Москву должно усиливаться.

"Нельзя просто "жить своей жизнью" и ничего не замечать, когда твоя страна уничтожает соседнюю страну. Нужно оказывать влияние на Москву. Нужно давить, чтобы наступил мир. Мы работаем именно так", — подчеркнул президент Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством Вооруженных сил Украины. Глава государства обсудил с военными оперативную ситуацию на нескольких направлениях фронта, выполнение договоренностей с международными партнерами и обеспечение украинской армии.

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