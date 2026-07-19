Интеграция украинцев в Швейцарии — это не только язык, документы, работа или жилье. Это умение сохранить достоинство, правильно презентовать себя, не обесценивать собственный опыт и научиться жить в новой стране не в роли "временного человека", а в роли личности, которая имеет ценность. Я убеждена: украинцы за рубежом могут быть не только теми, кому помогают, но и теми, кто налаживает связи, укрепляет репутацию Украины и становится частью европейского общества на достойных условиях.

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Коли українець переїжджає до іншої країни, особливо під час війни, він везе із собою набагато більше, ніж валізу: досвід, професію, освіту, втому, силу й надію. Але дуже часто в новій країні людина раптом починає почуватися так, ніби все це треба доводити заново.

Я вважаю, що це один із найскладніших моментів інтеграції. Це питання: "Ким я тепер є в цій новій реальності?" В Україні людина могла бути керівником, підприємцем, фахівцем, публічною особою, активним членом громади. А за кордоном вона іноді починає з базових речей: курси, перша робота, правила системи, пояснення свого досвіду людям, які не знають її минулого.

І тут важливо не зробити головної помилки — не сприйняти новий старт як особисте обнулення. Нова країна не скасовує ваш шлях. Вона просто ще не знає, хто ви.

Інтеграція — це не відмова від себе

Я категорично не рекомендую сприймати інтеграцію як бажання стати "менш українцем", соромитися акценту, приховувати свою історію або намагатися бути зручним для всіх. Справжня інтеграція — це коли ви поважаєте правила країни, у якій живете, вивчаєте мову, розумієте культуру, будуєте соціальні контакти, але не втрачаєте власного коріння.

З мого досвіду життя у Швейцарії можу сказати: тут дуже цінують системність, точність, послідовність і вміння тримати слово. У Швейцарії репутація будується не гучними заявами, а діями: чи приходите вчасно, чи виконуєте домовленості, чи поважаєте правила, чи можете бути надійною людиною.

Ми звикли бути швидкими, гнучкими, емоційними, сильними в кризових ситуаціях. Це наша перевага. Але у Швейцарії до цієї сили потрібно додати ще одну якість — стабільність. Українська енергія плюс швейцарська системність — це дуже сильне поєднання.

Чому не можна знецінювати себе

Із прикладу тих, кого я знаю, бачу різні історії адаптації. Є українці, які швидко включаються в нове життя: вивчають мову, шукають роботу, знайомляться з місцевими, долучаються до громадських ініціатив. А є ті, хто застрягає в очікуванні: "Ось війна закінчиться, тоді я почну жити", "Ось мене хтось помітить", "Ось мені запропонують можливість".

Я добре розумію цей стан. Коли ви далеко від дому, коли серце залишається в Україні, важко просто взяти себе в руки й почати нове життя. Але я вважаю, що чекати і нічого не робити — небезпечна стратегія. Життя не ставиться на паузу лише тому, що ви в іншій країні.

Я категорично не рекомендую українцям за кордоном зменшувати свою цінність. Не варто говорити про себе так, ніби ви "ніхто", тільки тому, що поки не маєте ідеальної роботи, не знаєте мову на високому рівні або не розумієте всіх місцевих правил.

Якщо ви мали професію в Україні — це ваш капітал. Якщо ви керували людьми — це ваш досвід. Якщо ви будували бізнес — це ваша компетенція. Якщо ви виховували дітей під час війни, волонтерили, підтримували родину, витримували стрес і не зламалися — це теж сила.

У Європі важливо вміти правильно говорити про себе. Не хвалитися, не перебільшувати, але й не применшувати. Бо якщо ви самі себе знецінюєте, чому інші мають побачити вашу цінність?

Не залишайтеся лише в ролі людини, якій допомагають

Через війну багато українців опинилися в ролі людей, які потребують підтримки. І це нормально. Коли людина вимушено залишає дім, вона має право на допомогу, захист, час на відновлення. Але я вважаю, що небезпечно надовго залишатися лише в цій ролі.

Українці — це не тільки люди, які постраждали від війни. Українці — це професіонали, підприємці, науковці, митці, волонтери, управлінці, матері, батьки, громадські діячі. І наше завдання за кордоном — не лише отримувати підтримку, а й показувати, що ми здатні бути активною, гідною і корисною частиною суспільства.

Я часто кажу: не чекайте, поки вам дадуть роль. Створюйте її самі. Якщо ви не можете одразу знайти роботу за фахом — почніть із мови, курсів, нетворкінгу, волонтерства, професійних знайомств. Якщо вас поки не знають у новій країні — зробіть так, щоб про вас дізналися через вашу діяльність.

Саме тому для мене важлива діяльність World Cooperation Ukrainians Society. Українці за кордоном мають об’єднуватися не лише навколо болю, а й навколо можливостей. Ми маємо говорити про Україну не тільки через війну, а й через культуру, професійність, жіноче лідерство, благодійність, бізнес, освіту, громадську активність.

Що реально допомагає адаптуватися

Я вважаю, що перший крок до успішної інтеграції — це мова. Навіть якщо вам здається, що ви ніколи не говоритимете ідеально, починайте. Говоріть із помилками, перепитуйте, записуйте нові слова, практикуйтеся в магазині, у транспорті, на зустрічах. Мова — це сигнал суспільству: "Я поважаю вашу країну і хочу бути її частиною".

Другий крок — розуміння правил. У Швейцарії важливо знати, як працює система: страхування, податки, оренда житла, робочі контракти, освіта, соціальні служби. Я категорично не рекомендую жити за принципом "якось буде". У Швейцарії "якось" зазвичай не працює. Тут працюють документи, дедлайни, домовленості й відповідальність.

Третій крок — соціальні зв’язки. Українська спільнота дуже важлива: вона дає тепло, підтримку й відчуття дому. Але паралельно потрібно виходити і в ширший простір: знайомитися з місцевими, брати участь у подіях, відвідувати професійні зустрічі, говорити про себе.

Четвертий крок — не втрачати професійну амбіцію. Можливо, доведеться пройти додаткове навчання, підтвердити кваліфікацію, змінити траєкторію. Але це не означає, що потрібно відмовитися від себе.

Водночас я вважаю, що українцям за кордоном дуже важливо реалістично подивитися на своє резюме і на те, наскільки їхній досвід відповідає місцевим стандартам. Із прикладу тих, кого я знаю, бачу: іноді люди приїжджають із високих посад — фінансових директорів, керівників, управлінців — і кажуть: "Якщо я не директор, то я не піду працювати". Але в Швейцарії, як і в багатьох європейських країнах, вимоги можуть бути значно жорсткішими. Комусь не вистачає мови, комусь — цифрових навичок, комусь — місцевих сертифікатів, розуміння ринку або досвіду роботи саме за європейськими правилами.

Я категорично не рекомендую сприймати нижчу стартову позицію як приниження. Іноді це не крок назад, а вхід у систему. Можна почати з нижчої посади не тому, що ви стали менш цінним фахівцем, а тому, що вам потрібно вивчити місцеві процеси, зрозуміти корпоративну культуру, підтягнути мову, здобути потрібні навички й поступово повернутися на сильнішу позицію. Відкритість до навчання — одна з ключових якостей успішної інтеграції. Бо виграють не ті, хто тримається лише за минулий статус, а ті, хто готовий адаптувати свій досвід до нових правил і рухатися далі.

Українці за кордоном — це культурна дипломатія

Я переконана: кожен українець за кордоном сьогодні певною мірою представляє Україну. Те, як ми говоримо, як працюємо, як тримаємо слово, як поводимося в суспільстві, як розповідаємо про свою країну, формує ставлення до України.

Культурна дипломатія — це не лише офіційні заходи, великі сцени чи міжнародні форуми. Це також щоденні людські контакти. Це коли швейцарець бачить українку, яка професійно працює, гідно говорить про свою країну, допомагає іншим, бере участь у благодійних ініціативах, поважає місцеві правила і водночас не відмовляється від своєї ідентичності.

Мені близька думка, що українці мають говорити про себе мовою гідності. Не мовою жертви. Не мовою претензії. Не мовою меншовартості. А мовою сили, досвіду й відповідальності.

Із прикладу тих українців, яких я знаю у Швейцарії та за її межами, можу сказати: найкраще адаптуються не завжди ті, у кого найкращі стартові умови. Найкраще адаптуються ті, хто не чекає ідеального моменту, не соромиться вчитися, не боїться просити поради, не знецінює себе і не втрачає зв’язок з Україною.

Бо інтеграція — це не одна велика перемога. Це багато маленьких рішень щодня: піти на мовний курс, написати лист, запитати про можливість, прийти на подію, познайомитися з людиною, пояснити, хто ви, не промовчати про свій досвід.

Українці вже довели світу, що можуть вистояти. Тепер важливо довести ще одне: ми можемо не лише виживати в нових обставинах, а й ставати сильними учасниками міжнародного суспільства.

Справжня інтеграція — це не коли ви забули, звідки ви. Справжня інтеграція — це коли ви точно знаєте, хто ви, і можете гідно жити з цим знанням у будь-якій країні світу.

Ваша Маріанна Кох-Зорова.