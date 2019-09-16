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16 сентября • обновлено в 12:49
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Бюджет Украины-2020: сколько денег получит "зеленая" энергетика

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В 2020 году правительство Украины планирует выделить 1,6 миллиарда гривен на стимулирование энергоэффективности и 400 миллионов гривен на "теплые кредиты" для населения

Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год, документ которого попал в распоряжение редакции OBOZREVATEL.

Выдержка из проекта бюджета на 2020 год

Выдержка из проекта бюджета на 2020 год

obozrevatel.com

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В рамках развития энергетической независимости страны в 2020 году, правительство планирует выделить 2,6 миллиарда гривен на реформирование угольной отрасли.

700 миллионов отдадут на закрытие неперспективных шахт и еще 1,9 миллиарда гривен на общую реструктуризацию отрасли.

В рамках внедрения "Энергетической стратегии" до 2035 года будет выделено 900 миллионов гривен, которые были получены при бюджетной поддержке Европейского союза.

Для стимулирования энергоэффективности правительство выделит 1,6 миллиарда гривен. На эти деньги будут реализованы проекты по экономии энергии и материальных ресурсов – тепла, воды, электричества, топлива и материалов.

Также 400 миллионов гривен будет выделено на "теплые кредиты" для населения, благодаря которым объединения владельцев многоквартирных домов (ОСМД) смогут утеплять свои дома и получать до 70% возмещения из госбюджета.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинцы смогут снова получать теплые кредиты: что это даст.

Также ранее была названа дата, когда украинцам представят новый бюджет.

Главное, что стоит знать о бюджете-2020:

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Тема
Энергоэффективность
Место
Украина
Теги
правительство бюджет
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