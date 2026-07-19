В Польше мужчина избил 15-летнего подростка из-за украинского языка

В польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. Нападавший ударил подростка и вытолкнул обоих подростков из салона общественного транспорта.

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Об инциденте сообщило польское издание TVP3 Warszawa. Расследование ведет Районная прокуратура Плоцка, которая устанавливает личность нападавшего.

Что известно

Инцидент произошел в автобусе маршрута №3 в Плоцке. По словам 15-летнего подростка, причиной конфликта стал его разговор на украинском языке с подругой. По словам подростка, мужчина заявил, что в Польше нужно говорить по-польски.

После этого нападавший ударил подростка ладонью . Когда водитель открыл двери автобуса, мужчина силой вытолкнул из салона подростка и его подругу, которая также является гражданкой Украины.

Пострадавший рассказал, что мужчина вел себя агрессивно, постоянно ругался и выталкивал их из автобуса.

После нападения мать парня Наталья Мельник заявила, что больше не чувствует себя в безопасности в Плоцке. По её словам, она боится говорить на украинском языке и постоянно переживает за жизнь и здоровье сына. Женщина также отметила, что каждый раз нервничает, когда парень не отвечает на звонок.

Районная прокуратура Плоцка ведет расследование. Как сообщил прокурор Марцин Полицевич, в рамках дела уже проведены процессуальные действия в соответствии со статьей 308 Уголовно-процессуального кодекса Польши и допрошен законный представитель несовершеннолетнего. В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, который мог совершить преступление.

Также прокуратура допросила гражданку Польши, ставшую свидетельницей происшествия. После завершения необходимых следственных действий будет решен вопрос о предъявлении обвинения, если удастся установить личность нападавшего.

Напомним, в Польше 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за её происхождения. Агрессивный мужчина в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в ее адрес и требовал, чтобы она уехала обратно в Украину.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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