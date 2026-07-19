«Война не прощает ошибок»: в городах Украины четвертый день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

В воскресенье, 19 июля, тысячи людей вновь вышли на акции протеста в Киеве и во многих городах Украины. Массовые митинги продолжаются уже четвертый день подряд, а их участники требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Видео дня

О ходе акций сообщают участники протестов, а также в сети публикуют фото и видео из разных городов страны. На опубликованных кадрах "Суспильного" видно, что люди выходят на центральные площади с плакатами и скандируют лозунги в поддержку своих требований.

Площадь в Киеве снова заполнена

В Киеве очередной митинг проходит на площади Франко. Люди с картонными плакатами собираются возле площади, скандируют лозунги и призывают вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Часть плакатов участники оставили прямо на газонах, где они ждут начала вечерней части акции.

Несмотря на бессонную ночь после российских ракетных ударов по столице и масштабной атаки баллистическими ракетами, площадь Франко снова переполнилась людьми. Во время акции протестующие скандируют: "Депутатов на работу", "Воевать нужно дронами, а не кровью", "Каникулы не к месту" и "Свободу слова военным".

Помимо Киева, уже четвертый день подряд люди выходят на протесты в Днепре, Харькове, Житомире, Николаеве, Одессе, Хмельницком, Виннице, Кропивницком, Луцке, Черкассах, Мукачево, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде и других городах Украины.

Требования участников остаются прежними. Они призывают вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На плакатах, которые держат участники акций, можно увидеть надписи: "Военные служат народу Украины, а не главнокомандующему", "Дети на каникулах, а вы — работайте", "Будущее армии решается сегодня", "Война не прощает ошибок".

Ивано-Франковск

Вечером 19 июля 2026 года на площади возле Ивано-Франковской областной военной администрации собралось около 250 человек. Горожане уже четвертый день подряд выходят на мирную акцию протеста против увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Участники держат плакаты, скандируют лозунги и заявляют, что будут продолжать митинги и в дальнейшем.

Житомир

В Житомире протестующие также вновь вышли на центральную площадь Королева. Люди держат в руках картонные плакаты, общаются между собой и скандируют лозунги в поддержку своих требований. Участники подчеркивают, что будут продолжать мирные акции до тех пор, пока их позицию не услышат.

Днепр

19 июля в Днепре люди вновь собрались на мирную акцию против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. К протесту присоединились не менее 100 участников. Во время акции люди скандировали: "Не ломайте то, что работает", "Источник власти — народ" и "Армии — честную реформу", подчеркивая свою неизменную позицию.

Николаев

В Николаеве уже четвертый день подряд продолжается мирная акция в поддержку Михаила Федорова. Участники выступают против его отставки с поста министра обороны Украины. По данным корреспондента "Суспильного", к акции 19 июля присоединились около 130 человек.

Среди участников была местная жительница Александра, которая впервые пришла на митинг. Она объяснила своё решение тем, что хочет поддержать неравнодушных людей и выразить свою позицию. "Надоело жить в системе, которая работает против нас. Хотелось поддержать единомышленников и неравнодушных людей. И когда у нас есть право голоса только благодаря тем, кто стоит на фронте, и каждый день кто-то отдает жизнь за то, чтобы мы могли высказываться. Поэтому нужно быть сознательными и поддерживать то, что работает на нас", – сказала она.

Чернигов

В Чернигове 19 июля люди вновь вышли на мирную акцию протеста, которая продолжается уже четвертый день подряд. Участники митинга требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протестующие собрались с плакатами и продолжили выражать свою позицию в центре города.

Одесса

Вечером 19 июля в Одессе уже четвертый день подряд прошла акция в поддержку Михаила Федорова. Участники выступили против его отставки с поста министра обороны Украины и призвали вернуть его на эту должность.

По данным корреспондентки "Суспильного", на Дерибасовской собралось около тысячи человек. Во время митинга протестующие скандировали: "Федорова в Минобороны", "Сырского — прочь", "У войны нет каникул", "Военные не одноразовые", "Изменимся или погибнем", "Совок — прочь" и "Позор".

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