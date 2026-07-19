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«Война не прощает ошибок»: в городах Украины четвертый день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

Андрей Колотовкин
Новости. Общество
9 минут
735
Массовые митинги продолжаются уже четвертый день подряд
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В воскресенье, 19 июля, тысячи людей вновь вышли на акции протеста в Киеве и во многих городах Украины. Массовые митинги продолжаются уже четвертый день подряд, а их участники требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

О ходе акций сообщают участники протестов, а также в сети публикуют фото и видео из разных городов страны. На опубликованных кадрах "Суспильного" видно, что люди выходят на центральные площади с плакатами и скандируют лозунги в поддержку своих требований.

Площадь в Киеве снова заполнена

В Киеве очередной митинг проходит на площади Франко. Люди с картонными плакатами собираются возле площади, скандируют лозунги и призывают вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Часть плакатов участники оставили прямо на газонах, где они ждут начала вечерней части акции.

Массовые митинги в Украине продолжаются

Несмотря на бессонную ночь после российских ракетных ударов по столице и масштабной атаки баллистическими ракетами, площадь Франко снова переполнилась людьми. Во время акции протестующие скандируют: "Депутатов на работу", "Воевать нужно дронами, а не кровью", "Каникулы не к месту" и "Свободу слова военным".

Массовые митинги в Украине продолжаются

Помимо Киева, уже четвертый день подряд люди выходят на протесты в Днепре, Харькове, Житомире, Николаеве, Одессе, Хмельницком, Виннице, Кропивницком, Луцке, Черкассах, Мукачево, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде и других городах Украины.

Массовые митинги в Украине продолжаются

Требования участников остаются прежними. Они призывают вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Массовые митинги в Украине продолжаются

На плакатах, которые держат участники акций, можно увидеть надписи: "Военные служат народу Украины, а не главнокомандующему", "Дети на каникулах, а вы — работайте", "Будущее армии решается сегодня", "Война не прощает ошибок".

Массовые митинги в Украине продолжаются
Массовые митинги в Украине продолжаются
Массовые митинги в Украине продолжаются
Массовые митинги в Украине продолжаются

Ивано-Франковск

Вечером 19 июля 2026 года на площади возле Ивано-Франковской областной военной администрации собралось около 250 человек. Горожане уже четвертый день подряд выходят на мирную акцию протеста против увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова.

В Ивано-Франковске собралось около 250 человек

Участники держат плакаты, скандируют лозунги и заявляют, что будут продолжать митинги и в дальнейшем.

В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек
В Ивано-Франковске собралось около 250 человек

Житомир

В Житомире протестующие также вновь вышли на центральную площадь Королева. Люди держат в руках картонные плакаты, общаются между собой и скандируют лозунги в поддержку своих требований. Участники подчеркивают, что будут продолжать мирные акции до тех пор, пока их позицию не услышат.

Митинг в Житомире на площади Королёва
Митинг в Житомире на площади Королева
Митинг в Житомире на площади Королева
Митинг в Житомире на площади Королева

Днепр

19 июля в Днепре люди вновь собрались на мирную акцию против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. К протесту присоединились не менее 100 участников. Во время акции люди скандировали: "Не ломайте то, что работает", "Источник власти — народ" и "Армии — честную реформу", подчеркивая свою неизменную позицию.

Митинг в Днепре против отставки Михаила Федорова
Митинг в Днепре против отставки Михаила Федорова
Митинг в Днепре против отставки Михаила Федорова
Митинг в Днепре против отставки Михаила Федорова
Митинг в Днепре против отставки Михаила Федорова

Николаев

В Николаеве уже четвертый день подряд продолжается мирная акция в поддержку Михаила Федорова. Участники выступают против его отставки с поста министра обороны Украины. По данным корреспондента "Суспильного", к акции 19 июля присоединились около 130 человек.

Среди участников была местная жительница Александра, которая впервые пришла на митинг. Она объяснила своё решение тем, что хочет поддержать неравнодушных людей и выразить свою позицию. "Надоело жить в системе, которая работает против нас. Хотелось поддержать единомышленников и неравнодушных людей. И когда у нас есть право голоса только благодаря тем, кто стоит на фронте, и каждый день кто-то отдает жизнь за то, чтобы мы могли высказываться. Поэтому нужно быть сознательными и поддерживать то, что работает на нас", – сказала она.

Массовые митинги в Украине продолжаются
Митинг в Николаеве против отставки Федорова
Митинг в Николаеве против отставки Федорова
Митинг в Николаеве против отставки Федорова

Чернигов

В Чернигове 19 июля люди вновь вышли на мирную акцию протеста, которая продолжается уже четвертый день подряд. Участники митинга требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протестующие собрались с плакатами и продолжили выражать свою позицию в центре города.

Митинг в Чернигове против отставки Федорова
Митинг в Чернигове против отставки Федорова
Митинг в Чернигове против отставки Федорова
Митинг в Чернигове против отставки Федорова

Одесса

Вечером 19 июля в Одессе уже четвертый день подряд прошла акция в поддержку Михаила Федорова. Участники выступили против его отставки с поста министра обороны Украины и призвали вернуть его на эту должность.

По данным корреспондентки "Суспильного", на Дерибасовской собралось около тысячи человек. Во время митинга протестующие скандировали: "Федорова в Минобороны", "Сырского — прочь", "У войны нет каникул", "Военные не одноразовые", "Изменимся или погибнем", "Совок — прочь" и "Позор".

Митинг в Одессе против отставки Федорова
Митинг в Одессе против отставки Федорова
Митинг в Одессе против отставки Федорова
Митинг в Одессе против отставки Федорова
Митинг в Одессе против отставки Федорова

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