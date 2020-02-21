Развитие источников возобновляемой энергии в Украине может замедлиться из-за дефицита балансирующих мощностей, которые нужны на случай нестабильной работы источников "зеленой" генерации.

Об этом OBOZREVATEL заявил вице-президент ENERGY CLUB, почетный энергетик, ведущий консультант Energopartner consulting Иван Григорук. По его словам, сейчас в Украине нужно построить минимум 2 ГВт балансирующих высокоманевренных мощностей, которыми являются атомные и гидроэлектростанции, или заменить их системами накопления энергии.

Системы накопления энергии для возобновляемых источников энергии spectrum.ieee.org

"В Украине в прошлом году было построено 6,2 ГВт "зеленой" энергии. На этот год заявлено более 11 ГВт. Даже с текущим объемом операторам было очень трудно работать, а когда введут еще десяток гигаватт, то объем "зеленой" энергии сравнится по мощности с атомной энергетикой, которой у нас 14 ГВт. Что мы будем делать, если мы начнем ограничивать атомную или гидро генерацию?", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас Украине нужны системы накопления энергии, которые должны работать и развиваться параллельно с развитием источников возобновляемой энергетики. Стоит помнить, что солнце и ветер являются непредсказуемыми источниками, подчеркивает Григорук.

"В Украине идут расчеты по оптимальному соотношению количества систем накопления к мощности электростанций, и сейчас нам нужно порядка 20-30% балансирующих мощностей. В будущем появятся новые ВИЭ, и со временем встанет вопрос, какие источники надо ограничивать во времена пиковых нагрузок? Атомную станцию, которая может только через сутки снова восстановить свою мощь, или гидроэлектростанцию, которая работает в насосном режиме? У нас сейчас есть дефицит в 2 ГВт высокоманевренных балансирующих мощностей", – резюмирует эксперт.

Сейчас из-за необходимости время от времени ограничивать генерацию электростанций, у инвесторов возникает вопрос окупаемости проектов, которые были введены в Украине, потому что теперь им нужно идти или в реструктуризацию, или в банкротство. Поэтому сейчас владельцы объектов "зеленой" энергетики являются потенциальными инвесторами в балансирующие мощности и системы накопления энергии, прогнозирует Григорук.

"В 2020 году мы планируем запустить пилотный проект системы накопления энергии, которая будет работать параллельно с солнечной электростанцией. Но нужно учитывать важность автоматики управления системами накопления энергии, то есть нужно рассчитать, как они будут работать и кому и как выдавать мощность. Также очень важно помнить о выборе правильной технологии, так как аккумуляторные литий-ионные батареи очень хорошо горят, и потушить их почти невозможно", – предупредил эксперт.

Немаловажными в Украине также являются вопросы создания единого диспетчерского центра для управления возобновляемыми источниками энергии, а также системами прогнозирования "зеленой" генерации.

"Мы получили консультации от коллег из Европы, которые уже работают в таком центре в Испании, сейчас работаем над моделью создания такого центра в Украине. Ориентировочно он будет работать на базе государственной компании "Гарантированный покупатель" и будет существовать вместе с диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго". Системы прогнозирования также очень важны, потому что ветер и солнце очень плохо прогнозируются за малой развитости систем такого рода", – резюмировал Григорук.

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