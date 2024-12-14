Москва присела. Такого поворота событий в Сирии и бегства Башара Асада никто не ожидал, даже самый большой "геополитический стратег" Вова Путин. Бумеранг, как ответ на провокацию ГРУ, устроенную в Израиле руками ХАМАС год назад, прилетел совсем не оттуда, откуда ожидали.

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Теперь у Москвы не просто проблемы на Ближнем Востоке, а обрубленные концы и потеря двух военных баз, в строительство которых вбуханы десятки миллиардов долларов. На очереди Иран, куда до сих пор просачиваются новейшие военные технологии с Запада, и тогда марш "Прощание славянки". "Куда бедному крестьянину податься"?

Тут просматриваются очень хорошие параллели с тем, что происходит в Украине и Америке. Кремль делал ставку на Трампа и он его получил, только теперь не знает - что от него ожидать? Компромат на избранного президента Соединенных Штатов, лежащий в недрах Лубянки, не сработает по двум причинам. Первая: Трамп больше не может избираться в президенты по Конституции, а ее изменить практически невозможно, и второе, - он скажет: вы все врете, и ему поверят. Поэтому манипулировать им представляется архи сложной задачей для Кремля, если вообще возможной.

"Восток - дело тонкое" в переносном и прямом смысле. Военные базы в Сирии и режим Асада служили Кремлю крепкой опорой для многих спецопераций ГРУ и ФСБ как на Востоке, так и в Африке. Теперь почва уходит из-под ног и шантажировать не только Европу, но и Америку становится крайне проблематично. Самое неприятное в другом – очень скоро дешевый газ из Катара и дешевая нефть из Ирака-Ирана хлынут в Европу без препятствий, не надо никаких танкеров. Все, что остается у России в недрах, есть в Украине, и зачем Европе "слетевшая с катушек" Россия, когда есть более прогнозируемая Украина? Как ни удивительно, но потеря Россией Сирии открывает для Украины новые возможности скорейшего завершения войны не на условиях Москвы, а на условиях Америки и Европы. Они совсем не те, о которых вещает российская пропаганда.