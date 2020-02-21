Розвиток джерел відновлюваної енергії в Україні може сповільнитися через дефіцит балансуючих потужностей, які потрібні на випадок нестабільної роботи джерел "зеленої" генерації.

Про це OBOZREVATEL заявив віцепрезидент ENERGY CLUB, почесний енергетик, провідний консультант Energopartner consulting Іван Григорук. За його словами, зараз в Україні треба побудувати мінімум 2 ГВт балансуючих високоманеврових потужностей, якими є атомні та гідроелектростанції, або замінити їх системами накопичення енергії.

Системи накопичення енергії для поновлюваних джерел енергії spectrum.ieee.org

"В Україні в минулому році було побудовано 6,2 ГВт "зеленої" енергії. На цей рік заявлено понад 11 ГВт. Навіть із поточним обсягом операторам було дуже важко працювати, а коли введуть ще десяток гігават, то обсяг "зеленої" енергії зрівняється за потужністю з атомною енергетикою, якої у нас 14 ГВт. Що ми будемо робити, якщо ми почнемо обмежувати атомну або гідро генерацію?", – зазначив експерт.

За його словами, зараз Україні потрібні системи накопичення енергії, які повинні працювати і розвиватися паралельно із розвитком джерел відновлювальної енергетики. Варто пам'ятати, що сонце і вітер є непередбачуваними джерелами, наголошує Григорук.

"В Україні відбуваються розрахунки щодо оптимального співвідношення кількості систем накопичення до потужності електростанцій, і зараз нам потрібно близько 20-30% балансуючих потужностей. В майбутньому з'являться нові ВДЕ, і з часом постане питання, які джерела треба обмежувати за часів пікових навантажень? Атомну станцію, яка може тільки за добу знову відновити свою роботу, чи гідроелектростанцію, яка працює в насосному режимі? У нас зараз є дефіцит в 2 ГВт високоманеврових балансуючих потужностей", – резюмує експерт.

Через необхідність час від часу обмежувати генерацію електростанцій, у інвесторів виникає питання окупності проєктів, які було введено в Україні, бо тепер їм треба йти або в реструктуризацію, або в банкрутство. Тому зараз власники об'єктів "зеленої" енергетики є потенційними інвесторами в балансуючі потужності і системи накопичення енергії, прогнозує Григорук.

"У 2020 році ми плануємо запустити пілотний проєкт системи накопичення енергії, яка працюватиме паралельно із сонячною електростанцією. Але потрібно враховувати важливість автоматики керування системами накопичення енергії, тобто треба розрахувати, як вони працюватимуть і кому і як видаватимуть потужність. Також дуже важливо пам'ятати про вибір правильної технології, бо акумуляторні літій-іонні батареї дуже добре горять, і згасити їх майже неможливо", – попередив експерт.

Важливими в Україні також є питання створення єдиного диспетчерського центру для керуваіння поновлюваними джерелами енергії, а також системами прогнозування "зеленої" генерації.

"Ми отримали консультації від колег із Європи, які вже працюють у такому центрі в Іспанії, зараз працюємо над моделлю створення такого центру в Україні. Орієнтовно він працюватиме на базі державної компанії "Гарантований покупець" й існуватиме разом із диспетчерським центром НЕК "Укренерго". Системи прогнозування також дуже важливі, бо вітер і сонце дуже погано прогнозуються за малої розвиненості систем такого роду", – резюмував Григорук.

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