Принц Уильям и Кейт Миддлтон вскоре могут стать королем и королевой: быстрее, чем планировалось

Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут стать королем и королевой гораздо раньше, чем они ожидали, поскольку король Великобритании Чарльз III продолжает борьбу с онкологией. Несмотря на то, что монарх остается оптимистично настроенным, на плечи его сына свалилось множество обязанностей.

Видео дня

"Хотя король выполняет свои обязанности с присущей ему решимостью, ему пришлось ввести некоторые ограничения при лечении от рака, – рассказала королевский биограф Салли Беделл Смит журналу People. – В результате Уильям взял на себя больше обязанностей, и они с Кейт начали готовиться к своим будущим ролям раньше, чем могли бы ожидать".

Как добавляет инсайдер, во дворце присутствует "ощущение затишья перед бурей". "Они стоят в очереди на самую большую работу в их жизни, и, конечно, здоровье Кейт было на первом месте, но это также позволило всем сделать шаг назад и понять, что важно сейчас", – отметил близкий источник, акцентируя на курс химиотерапии, который пришлось пройти Миддлтон в этом году.

"За кулисами" продолжают строиться планы по их возможному преемству, и принцесса Уельская все больше осознает новую реальность. Четкое представление об их будущем появилось 7 декабря, когда Уильям присоединился к мировым лидерам, чтобы от имени своего отца принять участие в официальном открытии Собора Парижской Богоматери в Париже и встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Переход трона неизбежно наступит, хотя это остается сложным, но в то время тщательно продуманным путем. "Их обстоятельства со временем изменятся. Учитывая, что ожидает их в будущем, было бы очень разумно медленно восстанавливаться и отдавать приоритет семейному времени", – отметил инсайдер.

Ранее OBOZ.UA писал о том, куда принц Уильям увезет Кейт Миддлтон в романтический отпуск. Фото имения, где остановится королевская пара, – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!