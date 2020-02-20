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20 февраля • обновлено в 17:27
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"Зеленая" энергетика в Украине: стало известно, будут ли ограничивать производителей

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В 2020 году энергетики в Украине будут вынуждены намеренно ограничивать работу возобновляемых источников энергии на 1 млрд кВт*ч.

На такой шаг операторам "зеленой" генерации придется пойти из-за отсутствия в стране систем накопления энергии и необходимого объема высокоманевренных мощностей, заявил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, пока операторов от ограничений спасает теплая погода, пишет OBOZREVATEL.

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"В этом году пока что только один раз пришлось ограничивать выработку э/э СЭС и ВЭС – спасает теплая погода. Нет систем накопления и нужного объема высокоманевренных мощностей. Их нам нужно в этом году не менее 2000 мВт", – подчеркивает эксперт.

По словам Зайченко, энергетическому рынку Украины для полноценной интеграции возобновляемых источников энергии нужны системы накопления электричества. В 2021 г. их нужно будет 1650 МВт, в 2025 г. – 1900 МВт, в 2030 г. – 2000 МВт, уверен он.

"Похоже, этот год мы безнадежно загубили. Уже ничего не успеем. Отсутствие законодательства тормозит все процессы. Но никто из руководства не паникует. Надо ограничить – будем ограничивать. Но если поторопиться, то можно привлечь инвестиции хотя бы в следующем году", – резюмирует эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что развитие возобновляемой энергетики Украины будет зависеть от решения правительства страны по созданию новых балансирующих мощностей.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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