"Зеленая" энергетика в Украине: стало известно, будут ли ограничивать производителей

В 2020 году энергетики в Украине будут вынуждены намеренно ограничивать работу возобновляемых источников энергии на 1 млрд кВт*ч.

На такой шаг операторам "зеленой" генерации придется пойти из-за отсутствия в стране систем накопления энергии и необходимого объема высокоманевренных мощностей, заявил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, пока операторов от ограничений спасает теплая погода, пишет OBOZREVATEL.

"В этом году пока что только один раз пришлось ограничивать выработку э/э СЭС и ВЭС – спасает теплая погода. Нет систем накопления и нужного объема высокоманевренных мощностей. Их нам нужно в этом году не менее 2000 мВт", – подчеркивает эксперт.

По словам Зайченко, энергетическому рынку Украины для полноценной интеграции возобновляемых источников энергии нужны системы накопления электричества. В 2021 г. их нужно будет 1650 МВт, в 2025 г. – 1900 МВт, в 2030 г. – 2000 МВт, уверен он.

"Похоже, этот год мы безнадежно загубили. Уже ничего не успеем. Отсутствие законодательства тормозит все процессы. Но никто из руководства не паникует. Надо ограничить – будем ограничивать. Но если поторопиться, то можно привлечь инвестиции хотя бы в следующем году", – резюмирует эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что развитие возобновляемой энергетики Украины будет зависеть от решения правительства страны по созданию новых балансирующих мощностей.

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