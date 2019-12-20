Спасти "зеленую" энергетику Украины от перебоев: названо решение

Системы накопления и хранения электричества могут решить проблему нестабильной работы возобновляемой энергетики Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава департамента "зеленой" энергетики Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Юрий Шафаренко. По его словам, нестабильность генерации уже становилась причиной ограничения работы ветроэлектростанций в стране.

Одной из главных проблем зеленой энергетики является ее нестабильность. К примеру, генерация солнечных и ветряных электростанций зависит от времени суток и погодных условий. Иногда станции могут выдавать недостаточное количество энергии во время пиковых часов, или наоборот, создавать нагрузки в сети, когда потребление снижено.

Для устранения таких ситуаций используется система балансировки "зеленой" генерации. Обычно для этих целей используют атомную или тепловую энергетику, однако в случае, когда необходимо экологическое решение, операторы используют системы хранения энергии. С их помощью можно накапливать избытки электроэнергии и возвращать ее в сеть в случае необходимости.

"Существует ряд технологий, для накопления электроэнергии. Это может быть мощная батарея или водородные технологии. Во втором случае из электрической энергии производится водород, который можно сохранить, а потом при необходимости опять генерировать из него электричество", – сообщил Шафаренко.

У каждой из технологий есть свои преимущества. К примеру, водород можно также использовать для производства тепловой энергии во время электролиза или закачивать в газотранспортную систему, добавлять его в природный газ. При этом аккумуляторные батареи распространены благодаря простоте установки и подключения.

"В последнее время технологии хранения энергии существенно подешевели, и сейчас они доступны всем странам. К концу 2019 года один кВт/ч емкости аккумуляторной батареи будет стоить в среднем $156, это на 87% процентов меньше, чем в 2010 году. Это говорит о доступности, а также возможности массового внедрения этих технологий", – отметил Шафаренко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Neoen сообщила о планах увеличить на 50% самое большое в мире хранилище электроэнергии Hornsdale, созданное в Южной Австралии при сотрудничестве с Tesla.

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