В пустыне Австралии создадут самую большую батарею Tesla в мире

Компания Neoen сообщила о планах увеличить на 50% самое большое в мире хранилище электроэнергии Powerpack, созданное в Южной Австралии при сотрудничестве с Tesla.

Об этом сообщает Electrek. Гигантский аккумулятор мощностью 100 МВт и емкостью 129 МВт⋅ч после постройки был подключен к ветрогенераторам Neoen, расположенных в окрестностях Джеймстауна.

electrek.co

После запуска Tesla Powerpack принесла своим владельцам около $800 тыс. в течение нескольких дней, сообщали в компании. Кроме того, впоследствии стало известно, что благодаря батарее оператор Neoen смог доставить электроэнергию за 1000 километров для угольного промышленного объекта в штате Виктория и предотвратить отключение электроэнергии в соседнем штате.

Хранилище энергии Tesla Powerpack electrek.co

В компании отмечали, что гигантский аккумулятор после постройки сэкономил потребителям более $50 млн при цене в $66 млн. Теперь Neoen объявила о планах увеличить мощность и емкость хранилища энергии на 50 МВт и 64,5 МВт⋅ч соответственно.

Хранилище энергии Tesla Powerpack electrek.co

Ожидается что расширение "позволит Южной Австралии продолжить наращивание "зеленой" генерации и выполнить план по 100% переходу на возобновляемую энергетику к 2030 году". Ориентировочно, расширение будет завершено в первой половине 2020 года.

Хранилище энергии Tesla Powerpack electrek.co

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава компании Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить новый завод компании в окрестностях Берлина в Германии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!