Джоли и Питту предложили впечатляющую сумму за воссоединение на экране: продюсер раскрыл гонорар

Экс-супруги актриса Анджелина Джоли и звезда Брэд Питт, чей развод стал одним из самых громких в Голливуде, пригласили сняться в одном фильме. Продюсер Дэнни Росснер предлагает знаменитостям чек в 60 миллионов долларов (около 2,5 миллиарда гривен) ради их воссоединения на экране.

Видео дня

Однако бывшим супругам, которые уже восемь лет воюют за опеку над детьми, деньги и будущее своего винного бизнеса, будет нелегко согласиться на это предложение, пишет Page Six. Очередным доказательством раскола стал случай на кинофестивале в Венеции: организаторам пришлось запланировать показы фильмов, где сыграли актеры, в разные дни, чтобы Джоли и Питт не встретились на красной дорожке.

Росснер, чьи фильмы за последние десять лет больше похожи на любительские работы, описывает проект, в котором Анджелина и Брэд должны сыграть главные роли, как полное страсти кино. Это история любви, которая разворачивается в отеле "Мартинес" в Каннах, Франция, во время Второй мировой войны, основана на реальной жизни его владельца. Питт должен получить роль Эммануэля Мартинеса, тогдашнего хозяина гостиницы, а Джоли – его соблазнительную любовницу и музу Эмму Дигард.

"У нас есть любовная сцена... И она тоже пылкая. Это не неприлично, но есть очень трудные любовные сцены. У Мартинеса была жена, и у него была любовница", – объясняет автор идеи. Он также не договорился о равном распределении гонораров для бывших, что наверняка станет ключевым моментом для Анджелины, если проект чудом дойдет до стола переговоров. Росснер будет предлагать 37,5 миллиона долларов для Питта, и всего 22 миллиона долларов для Джоли.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто из звезд и почему разорвал отношения в 2024 году: остались друзьями или сожгли мосты. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!