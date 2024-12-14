Официально. Клуб УПЛ выгоняет семерых футболистов

Руководство и тренерский штаб "Ворсклы" во главе с Юрием Максимовым приняли решение расстаться с семью игроками команды из-за неудовлетворительных результатов первой части сезона. В список попали Демир Шкрие́ль, Николай Ковталюк, Артём Кулаковский, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Станислав Прус и Дмитрий Черныш.

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В клубе заявили, что это решение поддержано руководством, а о дальнейших изменениях в составе будет сообщаться дополнительно. Однако увольнение сразу нескольких футболистов вызвало волну обсуждений среди болельщиков.

Многие фанаты недоумевают, почему в список попали молодые игроки с потенциалом. "Почему Шкрие́лю, который сыграл всего пару матчей, не дали шанса?", – пишет один из болельщиков. Другие отмечают, что расставание с такими опытными игроками, как Ковталюк и Корниенко, тоже выглядит странно, особенно на фоне того, что в команде остались менее надежные футболисты.

Еще одним поводом для критики стало отсутствие объяснений от главного тренера. "Почему Максимов не пришел на пресс-конференцию и не рассказал, в чем причина таких решений?" – задаются вопросом болельщики.

Некоторые предполагают, что клуб вновь будет привлекать иностранных игроков, в то время как молодым воспитанникам не дают возможности раскрыться. "За что выгнали лидеров второй команды? Это ребята, в которых клуб вкладывал силы и время", – возмущаются фанаты.

Решение "Ворсклы" оставило больше вопросов, чем ответов, и теперь болельщики ждут действий, которые должны оправдать столь кардинальные изменения в составе.

В турнирной таблице УПЛ полтавчане идут на 11-м месте с 16 очками.

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