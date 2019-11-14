Запрет пластиковых пакетов: в Раде рассказали о штрафах и последствиях

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев рассказал, почему граждане Украины готовы к запрету пластиковых пакетов в стране.

Об этом он сообщил изданию "НВ", комментируя принятие парламентом законопроекта №2051-1 о запрете пластиковых пакетов с 2020 года. Отметим, что Кривошеев являлся одним из инициаторов законопроекта.

Запрет на пластиковые observer.com

По словам нардепа, в среднем человек пользуется пластиковым пакетом 20 минут, однако сам пакет впоследствии разлагается 500 лет. При этом даже если в магазине украинцам предлагают купить биоразлагаемый пакет, он на 90% состоит из полиэтилена, что "не имеет ничего общего с экологичностью".

"Ежегодно каждый украинец использует несколько сотен полиэтиленовых пакетов. В то время, как в ЕС этот показатель в среднем приближается к 90, а к 2025 году они планируют уменьшить этот показатель вдвое. Мы видим, что люди в Украине готовы к качественным изменениям. Молодежь ходит в супермаркет с эко-сумками. Все больше изобретателей предлагают технологии производства действительно экологических одноразовых пакетов и посуды", – отметил Кривошеев.

Идею запрета пакетов поддерживает не только все общество, но и все фракции в парламенте, отмечает издание. Впрочем, пока не совсем понятно, как запрет будет привлекать к ответственности недобросовестных представителей бизнеса, заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

"Ты пришел в магазин и видишь там пластиковый пакетик. Откуда ты знаешь, он пластиковый или биоразлагаемый? Определить это должна лаборатория, суд должен наложить штраф. То есть должен быть прописан процесс, чтобы это было удобно для граждан и для бизнеса", – отметил Рябчин.

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Напомним, 12 ноября фракция "Слуга народа", которая формирует монобольшинство парламента, поддержала в первом чтении законопроект №2051-1, который устанавливает запрет на использование пластиковых пакетов с 2020 года.

Согласно документу, с 1 января 2020 года в Украине вводится запрет на использование пластиковых пакетов толщиной до 50 микрометров с 1 января 2022 года. За нарушение закона полагается штраф до 3,5 тыс. грн. За повторное нарушение в течение трех лет – почти 9 тыс. грн.

Авторы документа считают, что после введения запрета в кафе и супермаркетах перестанут использовать сверхлегкие, легкие и оксо-раскладные пластиковые пакеты. Также предполагается запретить предлагать покупателям покупать такие пакеты.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выпускница британского Университета Сассекса создала из водорослей и отходов рыбной промышленности разлагаемый за несколько недель биопластик, который получил название Marina Tex.

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