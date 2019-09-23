Конец эпохе мусора: британская студентка изобрела новый тип пластика

Выпускница британского Университета Сассекса создала из водорослей и отходов рыбной промышленности разлагаемый за несколько недель биопластик, который получил название Marina Tex.

Об этом сообщает The Guardian. Издание также отмечает, что автором изобретения выступила 23-летняя выпускница факультета дизайна Люси Хьюз, которая за свое изобретение получила престижную премию Джеймса Дайсона.

Выпускница Университета Сассекса, 23-летняя Люси Хьюз theguardian.com

"В отличие от других видов биопластика, которым требуется специальная инфраструктура и высокие температуры разложения, этот материал будет разлагаться в обыкновенных бункерах для компоста", — поясняет девушка.

Для производства пластика Хьюз использовала красные водоросли, при помощи которых "связывала" извлеченные из рыбной чешуи белки, создавая прочные связи в полупрозрачном листовом материале.

При этом отмечается, что материал выглядит как пластик, однако со временем его можно сделать более безопасным, прочным и устойчивым к повреждениям.

Ожидается, что производство биопластика может быть экономически эффективным, поскольку он производится не из первичного материала, а из отходов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как молодые инженеры из Великобритании придумали "бесшумный" биосамолет.

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