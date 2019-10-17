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17 октября • обновлено в 19:02
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Запрет на пакеты из пластика в Украине: Кабмин выступил решительно "за"

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Кабинет министров Украины поддержал инициативу запретить в стране использование пластиковых пакетов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства в четверг, 17 октября.

Отмечается, что в парламенте зарегистрировали законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов. 16 октября этот законопроект рассматривался на профильном Комитете по вопросам экологической политики и природопользования и согласовали его.

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Кабмин поддержал запрет на пакеты из пластика

Кабмин поддержал запрет на пакеты из пластика

itc.ua

К позиции ВРУ присоединился Кабмин. В пресс-службе рассказали, что работают над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика.

Исключение из правил сделают только для сверхлегких пластиковых пакетов определенных размеров, которые можно использовать как первичную упаковку для свежей рыбы и мяса, льда, а также сыпучих продуктов.

В Кабмине заверили, что проверять выполнение Закона будут центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

Этот орган будет обязан сообщать субъектам хозяйствования, которые распространяют пластиковые пакеты, о нарушении ими требований законодательства не менее чем за пять рабочих дней до даты рассмотрения дела.

Кабмин поддержал запрет на пакеты из пластика

Кабмин поддержал запрет на пакеты из пластика

fakty.com.ua

В правительстве Украины также обратили внимание на то, что уже 33 страны ввели полный запрет, а еще 53 страны – частичный запрет или значительный налог на использование пластиковых пакетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Раде предложили штрафовать на суммы от 1700 до 8500 грн за использование пластиковых пакетов.

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Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Экология
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Он Алекс
Он Алекс
Давно пора было!!
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