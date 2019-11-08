В Китае ученые создали улучшенную версию бумаги из отходов пластика

Группа ученых из Китая сообщила о возможности создания похожих на бумагу композитных материалов, которые можно синтезировать из отходов пластика.

Исследование опубликовано в издании Polymer International. Автор разработки, ученый Чаньин Фэн из Университета науки и технологии Гонконга, отмечает, что полученные в результате переработки материалы можно использовать в качестве основных компонентов многофункциональной бумаги.

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Обычно пластиковые отходы выбрасываются или сжигаются, что приводит к загрязнению окружающей среды, поэтому их переработка привлекает все больше внимания ученых. В попытке помочь решить проблему с утилизацией пластика, исследователи приняли решение создать синтетическую бумагу на полимерной основе, которая по своим термическим свойствам и устойчивостью к агрессивным средам превосходит классическую бумагу из целлюлозы.

Полученный в результате химической обработки композитный материал показал улучшение механических, термических и пригодных для печати свойств. К примеру, он лучше удерживал чернила в своей структуре или демонстрировал более высокое значение белизны бумаги. Также материал показал высокую способность к адсорбции воды или масла.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как студентка из Великобритании изобрела новый тип пластика.

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