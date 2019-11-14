Заборона пластикових пакетів: у Раді розповіли про штрафи та наслідки

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв розповів, чому громадяни України готові до заборони пластикових пакетів у державі.

Про це він повідомив виданню "НВ", коментуючи ухвалення парламентом законопроєкту №2051-1 про заборону пластикових пакетів з 2020 року. Зазначимо, що Кривошеєв був одним з ініціаторів документа.

Заборона на пластикові observer.com

За словами нардепа, в середньому людина користується пластиковим пакетом 20 хвилин, однак згодом той розкладається 500 років. Водночас навіть якщо в магазині українцям пропонують купити біорозкладаний пакет, він на 90% складається з поліетилену, що "не має нічого спільного з екологічністю".

"Щорічно кожен українець використовує кілька сотень поліетиленових пакетів. Тоді як у ЄС цей показник в середньому наближається до 90, а до 2025 року вони планують зменшити його вдвічі. Ми бачимо, що люди в Україні готові до якісних змін. Молодь ходить у супермаркет з екосумками. Все більше винахідників пропонують технології виробництва справді екологічних одноразових пакетів та посуду", – зазначив Кривошеєв.

Ідею заборони пакетів підтримує не тільки все суспільство, але і всі фракції в парламенті, зазначає видання. Втім, поки не зовсім зрозуміло, як заборона буде притягати до відповідальності недобросовісних представників бізнесу, заявив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин.

"Ти прийшов у магазин і бачиш там пластиковий пакетик. Звідки ти знаєш: він пластиковий чи біорозкладаний? Визначити це має лабораторія, суд мусить накласти штраф. Тобто потрібно прописати процес, щоб це було зручно для громадян і бізнесу", – зазначив Рябчин.

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Нагадаємо, 12 листопада фракція "Слуга народу", яка формує монобольшість парламенту, підтримала в першому читанні законопроєкт №2051-1, який встановлює заборону на використання пластикових пакетів з 2020 року.

Згідно з документом, з 1 січня 2020 року в Україні вводиться заборона на використання пластикових пакетів товщиною до 50 мікрометрів. За порушення закону передбачається штраф до 3,5 тис. грн. За повторне порушення протягом трьох років – майже 9 тис. грн.

Автори документа вважають, що після введення заборони в кафе і супермаркетах перестануть використовувати надлегкі, легкі й оксорозкладні пластикові пакети. Також передбачається заборонити пропонувати покупцям купувати такі пакети.

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