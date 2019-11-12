В Украине запретят пластиковые пакеты: монобольшинство Рады дало добро

Монобольшинство Верховной Рады поддержало в первом чтении законопроект №2051-1, который устанавливает запрет на использование пластиковых пакетов с 2020 года.

"За" на пленарном заседании во вторник, 12 ноября, проголосовало 365 народных депутатов. При этом, никто из парламентариев не выступил против.

Согласно документу, запрещена будет продажа пластиковых пакетов тоньше 50 мкм. Под запрет не попадут биоразлагаемые, сверхлегкие пакеты до 225 на 345 на 450 мм. Кроме того, рыбу, мясо, сыпучие продукты и лед все еще можно будет приобрести в пластиковой упаковке – для этих товаров законопроект также предусматривает исключение.

В Украине запретят пластиковые пакеты: в Раде дали добро fakty.com.ua

Хотя биоразлагаемые пакеты останутся, аналогичная технология – пакеты с оксо-добавками будут запрещены также с 2022 года.

Проверять выполнение Закона будут центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

Этот орган будет обязан сообщать субъектам хозяйствования, которые распространяют пластиковые пакеты, о нарушении ими требований законодательства не менее чем за пять рабочих дней до даты рассмотрения дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине будут штрафовать за одноразовые пакеты на суммы от 1700 до 8500 грн.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся