Удары РФ могут помешать поставкам украинского зерна на рынки: СМИ выяснили последствия

В Украине через порт Одессы и соседние порты в Черноморске и Южном проходит почти 90% всего экспорта зерновых и масличных культур. Страна-агрессор Россия, среди прочего, сосредоточилась на ударах по инфраструктуре и судоходству на юге Украины. Причем атаки на украинские порты усилились в последние недели.

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Это "может иметь ужасающие последствия для украинского экспорта сельскохозяйственной продукции", считают в The Economist. Издание подсчитало: только в этом месяце захватчиками было нанесено не менее 56 ударов по морским портам, в результате которых погибли 26 портовых работников и моряков.

Хроника ударов

Некоторые украинские объекты на побережье приостановили работу. В частности, временно не работает терминал по отгрузке подсолнечного масла в Черноморске, который был подожжен россиянами 14 июля.

Вооруженные силы Украины делают все возможное. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук утверждает, что часть средств противовоздушной обороны выведена непосредственно в море, а на патрульных катерах установлены тяжелые пулеметы. И это дает свои результаты. Так, по словам военного, недавно всего один вертолёт ВМС ВСУ сбил сразу семь российских ударных беспилотников.

Но это трудно заметить из-за большого количества вражеских ракет и БПЛА, которые ежедневно летят в Украину.

19 июля турецкий зерновоз Golden Leo был поражен российскими крылатыми ракетами прямо на глазах у отдыхающих на одесских пляжах. На судне погибли десять моряков.

26 июля турецкий зерновоз затонул. В тот же день у одесского побережья Россия дважды атаковала торговое судно под флагом Палау – балкер перевозил почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.

22 июля датский судоходный гигант Maersk объявил, что его корабли будут разгружаться не в Черноморске, а в Констанце, Румыния. Глава одесской компании по оказанию морских услуг Алексей Смоляр утверждает, что крупные судоходные компании уже с весны избегают Украины, поскольку "затраты на страхование от военных рисков плюс потенциальные потери бизнеса превышают возможную прибыль".

Урожай больше, а экспорт – меньше

По прогнозам, урожай в Украине в этом году составит 81 миллион тонн зерновых и масличных культур (по сравнению с 80 миллионами тонн в прошлом году).

Однако министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий предупреждает, что экспорт еще в мае и июне сократился на четверть, и "если количество нападений удвоится или утроится, это станет настоящим испытанием".

Именно сельскохозяйственная продукция составляет почти 60% от общего объема экспорта Украины.

Гибнут люди

Что еще хуже – гибнут люди. Гибнут на полях, гибнут в подвергшихся нападению портах, на судах...

"Каждую неделю мы слышим, что погибли три, четыре, пять фермеров. Очевидно, что они намеренно охотятся на людей", – цитирует Economist слова Высоцкого.

Также мишенью стала сельскохозяйственная техника. Только в этом году россияне уничтожили на украинских полях 820 единиц "различного оборудования, от борон до оросительных систем". И это – не считая того, что происходит на оккупированных украинских землях…

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается заблокировать черноморский зерновой коридор, атакуя иностранные суда, направлявшиеся в черноморские порты Украины. Цель кремлевского диктатора Владимира Путина – сорвать экспорт украинского зерна и нарушить глобальные логистические маршруты, утверждает президент страны Владимир Зеленский.

Украина уже инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нападениями России на суда в Чёрном море. Подобные удары агрессора по морскому коридору угрожают мировой продовольственной безопасности и могут привести к росту цен и голоду во многих странах.

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