В Одессе затонуло иностранное судно, которое ранее подверглось вражеской атаке: подробности

В воскресенье, 26 июля, в акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно GOLDEN LEO. Оно ходило под флагом Гвинеи-Бисау и было атаковано российскими войсками 19 июля.

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Вследствие этого ракетного удара погибли 10 человек. Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (Администрация судоходства).

Из-за атаки РФ судно получило значительные повреждения конструкций корпуса и надстройки, что привело к потере его мореходного состояния и последующему затоплению.

На момент затопления экипажа на борту не было. После обстрела восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать в ходе поисково-спасательной операции.

"Враг в очередной раз продемонстрировал, что сознательно нападает на гражданское судоходство и ставит под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок. Удар по гражданскому судну, перевозившему мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора", – отметили в ОВА.

Подробности атаки РФ на корабль

Судно было поражено при выходе из порта после загрузки украинской кукурузой. Враг нанес удар по кораблю крылатыми ракетами. Вследствие вражеского обстрела погибли девять членов экипажа и украинский лоцман.

"GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило под флагом Гвинеи-Бисау и перевозило кукурузу. Судно подверглось атаке во время выхода по морскому коридору из порта Черноморск", – сообщили в Администрации судоходства.

Об инциденте, произошедшем 19 июля, было сообщено Международной морской организации и судовладельцу. В Администрации подчеркнули, что, нападая на торговые суда, Россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под угрозу стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность.

Министерство иностранных дел Индии подтвердило гибель четырех своих граждан вследствие российского ракетного удара по гражданскому судну GOLDEN LEO.

Мы рассказывали о капитане дальнего плавания Владимире Михайлове, который погиб вследствие российского обстрела гражданского судна 19 июля. Лоцман находился на мостике рядом с капитаном судна, то есть осуществлял его проводку, когда Россия цинично нанесла по нему ракетный удар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черном море у одесского побережья Россия дважды атаковала торговый корабль под флагом Палау. Балкер перевозил почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. Семерых членов экипажа и лоцмана удалось спасти. Двое моряков числятся пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что продовольственная безопасность в разных странах мира снова может оказаться под угрозой. Причиной может послужить то, что Россия вновь блокирует вывоз зерна из Черноморского региона.

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