"Мы осуждаем такие атаки": Индия подтвердила гибель своих граждан на судне, которое Россия обстреляла вблизи Одессы

Министерство иностранных дел Индии подтвердило гибель четырёх своих граждан в результате российского ракетного удара по гражданскому судну GOLDEN LEO, которое выходило из порта Одессы после погрузки зерна. В Нью-Дели осудили атаку и заявили, что обстрелы коммерческих судов и угроза жизни гражданских моряков недопустимы.

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Об этом сообщило агентство Reuters. Издание ссылается на заявление МИД Индии.

Четверо граждан Индии погибли, ещё один – в критическом состоянии

По данным индийского внешнеполитического ведомства, в результате атаки на судно, произошедшей в воскресенье после выхода из порта Одессы, погибли четверо граждан Индии.

Еще один индийский моряк получил тяжелые ранения и находится в больнице в критическом состоянии.

Россия атаковала гражданское судно тремя крылатыми ракетами

Как ранее сообщили в Военно-морских силах Украины, Россия нанесла удар по судну GOLDEN LEO, которое шло под флагом Гвинеи-Бисау и выходило из порта после погрузки зерна.

По информации украинских военных, корабль, экипаж которого состоял из граждан Индии и Сирии, был поражён тремя крылатыми ракетами после выхода из одесского порта.

Индия осудила нападение

В Министерстве иностранных дел Индии подчеркнули, что осуждают такие действия, и призвали прекратить атаки на гражданское судоходство.

"Индия осуждает такие атаки и в очередной раз подчеркивает, что удары по коммерческим судам, создание угрозы для ни в чем не повинных членов гражданских экипажей или любыекакие-либо другие действия, препятствующие свободе судоходства и торговли, являются неприемлемыми и должны быть прекращены", – говорится в заявлении МИД Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, днем19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ". Попадание пришлось в район правого борта надстройки. В результате атаки на судне вспыхнул масштабный пожар. В результате российской атаки на судно погибли 10 человек.

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