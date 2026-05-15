Американский масличный завод в Украине остановил работу после российского обстрела: что известно

Американская компания ADM приостановила работу своего маслоэкстракционного завода в Черноморске после повреждений, полученных в результате российской дроновой атаки 26 апреля 2026 года. Предприятие занималось производством растительного масла для промышленной продажи (не под потребительскими брендами).

О ситуации сообщило 14 мая отраслевое издание Latifundist. Отмечается, что в компании подтвердили остановку завода.

Что произошло на предприятии

Медиа сообщают, что в результате удара был поврежден один из резервуаров, что повлекло частичную утечку масла. Также обломками повреждена часть других емкостей. На объекте продолжаются восстановительные работы и оценка ущерба.

"Работа маслоэкстракционного предприятия ADM в Черноморске в Украине пока остается приостановленной после повреждений, нанесенных ударом дрона 26 апреля 2026 года. Безопасность наших работников является нашим наивысшим приоритетом, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – заявили журналистам в компании.

По данным участников рынка, предприятие остановило работу в конце апреля. Параллельно компания временно прекратила закупку сырья.

До того в апреле-2026 стало известно о продаже последнего элеватора ADM в Украине – "Каменского" в Черкасской области с мощностью хранения 64 тыс. тонн в металлических силосах и напольных складах. Антимонопольный комитет Украины согласовал сделку по его приобретению компанией "Олимп".

После завершения этой сделки ADM фактически не будет иметь в Украине активов для хранения зерна. Ранее еще один элеватор "Таврический" был уничтожен в результате войны.

Иностранные компании не впервые под ударом

Это не первый случай повреждения активов международных агрокомпаний в Украине. Ранее уже сообщал об ударе по зерновому терминалу Cargill на юге страны. Объект тогда атаковали семь дронов менее чем за три минуты.

Среди компаний, чьи активы, по сообщениям медиа, также подвергались повреждениям, называли Coca-Cola, Mondelez, Philip Morris. В феврале-2026 представители нескольких из этих корпораций встречались с двухпартийной группой американских сенаторов во время визита в Украину."Из того, что мы услышали, они считают, что удары были преднамеренными", – заявила после этого сенатор Джин Шахин.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле также производитель туалетной бумаги "Обухов" останавливал работу после атаки "Шахедов". Это была уже вторая серьезная атака на объекты комбината с начала 2026 года.

