Порты Украины опустеют? Суда отказываются заходить в гавани

Суда перестали заходить в украинские порты из-за угрозы новых атак со стороны России. При этом государство не вводило никаких ограничений на судоходство и уже работает над обеспечением стабильного морского коридора.

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Об этом в беседе с журналистами сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, пишет "Латифундист". Он подчеркнул, что еще 21 июля в порты заходило по 4–5 судов в день, но сейчас работа морского коридора приостановлена.

"Государство и правительство будут максимально применять все возможные меры, чтобы обеспечить стабильность. Детали я пока комментировать не буду. Сначала должна состояться консолидация всех предложений, после чего решения будут озвучены", – отметил Высоцкий и назвал обеспечение стабильной работы морского коридора вопросом национальной безопасности.

Последствия для экспорта и рынка

Говорить о полной блокаде или критических потерях объемов пока рано – пауза длится всего четыре дня, заверил министр. Такой срок (и даже неделя) не повлияет на годовые показатели – реальный негативный эффект возникнет, если ситуация затянется на несколько месяцев.

Впрочем, ситуация уже сказывается на ценах и настроениях участников рынка – ряд иностранных импортеров отказывается отправлять свои суда как в украинские, так и в российские порты из-за угрозы атак.

Совет агропроизводителям

Из-за колебаний цен и панической реакции рынка Тарас Высоцкий призвал аграриев воздержаться от импульсивных решений.

"В сложный период рекомендация производителям всегда одна и та же: если есть возможность и продажа сейчас не является критической, не спешить. Первая реакция – это обычно паника, и цены сразу падают... Кто-то может подождать несколько дней или недель", – сказал Высоцкий и напомнил, что, кроме морского пути, экспорт продолжается по другим маршрутам, а также сохраняется стабильный спрос на внутреннем рынке.

Что предшествовало

Как пишет "Радио Свобода", в течение месяца – с 20 июня по 20 июля – вооруженные силы РФ атаковали 28 судов, а некоторые удары наносятся и во время спасательных операций. Одним из самых трагических инцидентов стал ракетный удар по гражданскому торговому судну GOLDEN LEO 19 июля, в результате которого погибли девять иностранных моряков и украинский лоцман Владимир Михайлов.

"Все это – мирные гражданские суда, два украинских и 26 иностранных. В основном использовались ударные дроны. Впрочем, в последние дни участились случаи применения ракет. Всего погиб 21 человек, 34 получили ранения", – сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Украина уже инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками России на суда в Черном море. Подобные удары агрессора по морскому коридору угрожают мировой продовольственной безопасности и могут привести к росту цен и голоду во многих странах.

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