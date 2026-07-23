"Это преднамеренный гуманитарный террор": Украина срочно созывает Совбез ООН в связи с российскими ударами по судам в Чёрном море

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нападениями России на суда в Черном море. Подобные удары агрессора по морскому коридору угрожают мировой продовольственной безопасности и могут привести к росту цен и голоду во многих странах.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. Заседание запланировано на 27 июля.

РФ продолжает свой террор

По словам министра, страна-агрессор фактически поставила под угрозу глобальную продовольственную безопасность, ведь только за последние несколько дней оккупанты атаковали как минимум три гражданских грузовых судна, в результате чего десятки членов экипажей погибли или получили ранения.

"Сегодня ни одно судно не прошло через Черноморский морской коридор Украины – именно в разгар уборочной кампании. Это преднамеренный экономический и гуманитарный террор", – говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что действия России можно сравнить с атаками Ирана на энергетические маршруты в Ормузском проливе. Он добавил: если такие действия продолжатся, то миллионы людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться со стремительным ростом цен на продукты и угрозой голода.

"Украина обратилась с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН на 27 июля. Мы призываем все государства, особенно те, которые пострадали, немедленно потребовать от России прекращения своих нападений на свободу судоходства в Черном море", – отмечается в сообщении.

Глава МИД убежден, что ни одно государство не имеет права ставить под угрозу продовольственную безопасность мира, а остановить российский террор может только международное давление.

Напомним, днем 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. На борту находились граждане Сирии и Индии, а также гражданин Украины. В результате российской атаки на судно погибли 10 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, позже у побережья Румынии был поражён танкер, следовавший в Украину. Инцидент произошёл в открытом море, что вызвало реакцию румынских властей. Все члены экипажа были эвакуированы.

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