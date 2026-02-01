Первые украинцы уже получили сообщение: как можно воспользоваться услугой "Скрининг здоровья 40+"

31 января в Украине начала работу государственная программа "Скрининг здоровья 40+". Этой услугой можно воспользоваться, обратившись в ЦНАП или онлайн – через приложение Дія.

Премьер Юлия Свириденко рассказала об этом на своем канале в Telegram. Она отметила: первые оповещения в Дії о возможности проверить здоровье уже получают украинцы и украинки, которые родились 1 января.

"Приглашение в дальнейшем будут поступать всем украинцам старше 40 лет по тому же порядку – через 30 дней после дня рождения", – отметила глава правительства.

Как пройти "Скрининг 40+"?

Если вы получили уведомление в приложении, достаточно подтвердить готовность в Дії. Средства, которыми можно оплатить медицинское обследование, появятся на Дія.Карте в течение семи дней.

Если Дія не установлена, можно оформить пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере и обратиться в ЦОАП. Там помогут подать заявку и указать реквизиты для зачисления средств.

К проекту уже присоединились более 900 мест предоставления услуг учреждений здравоохранения: как коммунальных, так и частных. Именно там можно пройти скрининг, чтобы оценить свое состояние и вовремя выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нарушений психического здоровья.

Перечень учреждений, привлеченных к "Скринингу 40+", регулярно обновляется и доступен на сайте Минздрава по ссылке.

