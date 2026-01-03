Скрининг здоровья 40+: как получить выплату и пройти обследование

В Украине с 1 января запустили государственную программу "Скрининг здоровья 40+". Украинцы в возрасте от 40 лет могут получить 2000 гривен на комплексное медицинское обследование, приняв автоматическое приглашение в приложении Дія. Программа действует по всей стране и позволяет пройти диагностику без привязки к месту регистрации.

О механизме работы программы и порядке получения выплаты рассказала заместитель министра по цифровой трансформации Валерия Коваль в колонке для РБК-Украина. Она отметила, что программа создана как простая цифровая услуга, которая не требует дополнительных справок или сложных процедур. Средства государство перечисляет на специальную карточку для оплаты обследований в учреждениях, которые присоединились к инициативе.

По словам Коваль, государство сделало акцент на автоматизации процесса, чтобы люди получали приглашения вовремя и могли воспользоваться обследованием без бюрократических барьеров.

Здоровье под давлением

В условиях полномасштабной войны забота о здоровье часто отходит на второй план. Постоянный стресс, хроническая усталость и нарушенный сон стали привычными для миллионов украинцев. Но именно сейчас, как признают в министерстве, профилактика имеет ключевое значение.

По официальным данным, каждый пятый случай инвалидности в этом году связан с болезнями системы кровообращения. Это одна из причин, почему программу скрининга решили сделать массовой и доступной через Дію.

Государство заложило на реализацию программы 10 миллиардов гривен в бюджете на 2026 год. Цель – дать возможность миллионам людей выявить риски на раннем этапе и вовремя обратиться к врачам.

Как работает программа

Приглашение на участие в программе поступает автоматически. Его получают все граждане Украины в возрасте от 40 лет через 30 дней после дня рождения.

Алгоритм действий выглядит так:

принять приглашение в приложении Дія

заказать Дія.Карту или использовать уже имеющуюся

получить 2000 гривен в течение 7 дней

выбрать медицинское учреждение из перечня участников программы

пройти комплексное обследование

Средства можно использовать исключительно для прохождения скрининга. Оплата других услуг или снятие наличных не предусмотрены.

Где пройти обследование

Участники программы не ограничены местом жительства или регистрации. Пройти скрининг можно в любом регионе Украины. Разрешено выбирать государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, если они входят в перечень участников программы.

Перечень заведений должен обнародовать НСЗУ. Основное требование – наличие необходимого оборудования и специалистов для проведения полноценного обследования. Это нужно, чтобы скрининг не был формальностью, а давал реальную картину состояния здоровья.

Для людей, которые не пользуются приложением Дія, предусмотрен альтернативный вариант участия. Они могут оформить пластиковую карту в банке-партнере и обратиться в ближайший ЦПАУ для получения услуги.

Что входит в скрининг

Скрининг здоровья 40+ не ограничивается базовыми анализами. Программа предусматривает комплексную оценку состояния организма с учетом возрастных рисков.

В обследование входят:

оценка сердечно-сосудистых рисков

проверка показателей, связанных с сахарным диабетом

анализ работы почек

оценка ментального здоровья

консультация врача по результатам обследования

После прохождения скрининга пациент получает индивидуальные рекомендации. При необходимости врач может сразу назначить медикаментозное лечение или направить на дополнительные обследования.

Профилактика вместо лечения

В министерстве отмечают, что программа направлена на раннее выявление заболеваний. Своевременная диагностика позволяет избежать осложнений и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Комплексный подход особенно важен в условиях войны, когда многие люди находятся в состоянии длительного физического и психологического истощения. Скрининг позволяет зафиксировать проблемы еще до появления серьезных симптомов.

