Скрининг 40+: Ляшко рассказал, как выбрать медучреждение для обследования

С января 2026 года в Украине заработала национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она ориентирована на людей от 40 лет и предусматривает раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья. Такую программу инициировали в Украине впервые – разработав ее по образцам лучших европейских практик.

Сейчас украинцы, которые решили воспользоваться программой, могут выбрать место обследования среди более 600 медицинских учреждений. Как это сделать, в эфире украинского телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как это работает

Через 30 суток после очередного дня рождения любые украинцы, которым исполнится 40 лет (и старше) получат соответствующее сообщение в приложении "Дія" с предложением воспользоваться программой "Скрининг здоровья 40+".

"Те, кто в "Дії", нажмут "Готово – воспользоваться", и получат на банковскую карточку, которая сформирована в "Дії", две тысячи гривен. После этого они могут нажать на лендинг и выбрать заведение, в котором желают пройти скрининг здоровья. Средства с этой карты можно потратить в заведении, которое есть в этом списке на ссылке. Сейчас на лендинге есть уже более 600 учреждений здравоохранения", – рассказал министр здравоохранения.

Он уточнил, что две трети всех медучреждений, что уже есть в списке – это частные учреждения. Список будет расти.

"И другие заведения подали заявки, и мы их еще верифицируем", – отметил Виктор Ляшко.

Отдельно министр добавил, что если у человека нет "Дії", то "он может оформить соответствующий заказ через ЦНАП".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, программа "Скрининг здоровья 40+" в первую очередь создана именно "как простая цифровая услуга", не требующая дополнительных справок и сложных процедур. Средства государство перечисляет на специальную карточку для оплаты обследований в учреждениях, которые присоединились к инициативе.

