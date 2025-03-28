ЕС уже готовит новые санкции против России: СМИ узнали о 17-м пакете

Европейская комиссия (ЕК) начала подготовку 17-го пакета санкций против России. Процесс пока находится на ранней стадии – конкретные предложения могут быть представлены в начале лета.

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Об этом сообщает EUobserver, ссылаясь на европейских дипломатов. "Мы ждем предложения от Комиссии", – сказал один из собеседников издания.

"Внешнеполитическая служба и комиссия ЕС работают над этим... Предложения будут представлены, вероятно, в начале лета", – сказал другой дипломат.

Отмечается, что еще один из собеседников издания призвал учитывать развитие мирных переговоров. "Мы должны посмотреть, как будут развиваться переговоры между США, Россией и Украиной", – сказал он.

Дело в том, что российский диктатор Владимир Путин заявлял, что согласен говорить даже о временном прекращении огня только в том случае, если ЕС полностью позволит Россельхозбанку – ключевому для экспорта продовольствия из страны-агрессора – вернуться в бельгийскую сеть международных платежей SWIFT.

Впрочем, на саммите "коалиции желающих" 27 марта в Париже 31 страна Европы поддержала позицию, что отменять санкции против РФ еще слишком рано. Об этом же заявили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Нет смысла прекращать санкции до того, как мир будет фактически достигнут – и, к сожалению, мы все еще довольно далеки от этого", – сказал Шольц в Париже. Макрон добавил, что "сейчас не время для отмены санкций".

"Как раз наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции в поддержку инициативы США, чтобы усадить Россию за стол переговоров с помощью дальнейшего давления со стороны этой группы стран. Это означает усиление экономического давления на Россию, ускорение новых жестких санкций, снижающих доходы России от энергоносителей", – указал Стармер.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против агрессора. Последний был принят в третью годовщину вторжения 24 февраля 2025 года. Эти ограничения затронули 13 банков из РФ. Также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

В целом ЕС закрыл SWIFT для 23 российских банков, охватив все крупные финучреждения, за исключением Газпромбанка, который обрабатывает международные газовые транзакции. Другие санкции ЕС включают в себя:

замораживание активов российского центрального банка на сумму более 200 млрд евро;

эмбарго на торговлю с Россией на сумму 140 млрд евро в год;

персональные санкции в отношении 2400 российских физических и юридических лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 26 марта ЕС официально запретил перевалку российского СПГ, перекрывающую ключевые логистические пути экспорта энергоресурсов Кремля. Это ограничение было прописано еще в 14-м пакете санкций, а теперь закончился переходный период.

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