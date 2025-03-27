'Россия не хочет никакого мира': Зеленский отметил важность усиления санкций против РФ

На саммите "коалиции желающих" 27 марта в Париже 31 страна поддержала позицию, что отменять санкции против Российской Федерации на сегодняшний день рано. Ведь сейчас Москва показывает, что не хочет никакого мира.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг принял участие во встрече государств-партнеров. Общаясь с журналистами, он подчеркнул: важно не допустить снятия какого-либо вида санкций, пока РФ не прекратит эту войну.

Напротив, требуется большее давление на агрессора и больше санкционных пакетов.

"31 страна – общий голос – относительно того, как усилить, как подтолкнуть Россию. И все, что важно, все понимают, что Россия сегодня не хочет никакого мира. Это очень важно. И мы будем работать над гарантиями безопасности в ближайшие недели и дни", – сказал президент в комментарии СМИ перед Елисейским дворцом.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский принял участие в новом саммите "коалиции желающих" и поднял важные вопросы о будущей поддержке Украины. Он заявил, что нашей стране нужен один четкий план, который будет работать.

– Лидеры, которые собрались в Париже, обсудили совместные усилия по прекращению огня, будущую модель Вооруженных сил Украины и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

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