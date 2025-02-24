Теневый флот, банки и СМИ: ЕС утвердил новый пакет санкций против России на третью годовщину войны

Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против России. В частности, они затронули 74 танкера теневого флота РФ, перевозящие российскую нефть в обход предыдущих санкций. А кроме того, запрещают деятельность 8 росСМИ в Европе. Также 13 российских банков отключены от платежной системы SWIFT.

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Об этом сообщили в самом Европейском совете. Там отметили: помимо этого, ЕС вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых организаций, созданных за пределами России, которые используют "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России.

"Совет согласовал перечень с 83 позиций, включающий 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил: новый санкционный пакет является демонстрацией Европой действенной солидарности с Украиной. "Ценим такую решительную поддержку. Вместе заставим врага дорого заплатить за свои преступления и приблизительно справедливый мир", – подчеркнул он.

Совет также добавил 53 новых организации в список тех, кто прямо поддерживает российский военно-промышленный комплекс. В отношении них будут применены более жесткие экспортные ограничения на:

товары и технологии двойного назначения;

продукцию, которая может способствовать технологическому развитию оборонного и безопасности сектора России.

"Треть этих организаций находится в России, а остальные расположены в третьих странах (включая Китай и Гонконг, Индию, Казахстан, Сингапур, Турцию, ОАЭ и Узбекистан) и участвовали в обходе торговых ограничений или закупке товаров, например, для беспилотников и ракет, используемых в российских военных операциях", – рассказали в Совете ЕС.

Дополнительно был расширен список запрещенных для поставок в РФ товаров, способствующих технологическому развитию ее оборонного и безопасности сектора. В частности, в него добавили:

компоненты для разработки и производства российских военных систем;

программное обеспечение для станков с числовым программным управлением (ЧПУ);

хромовые соединения и контроллеры для наведения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также ЕС запрещает "любые сделки с определенными российскими портами, шлюзами и аэропортами", используемыми для транспортировки БПЛА, ракет и связанных технологий и компонентов в Россию. Либо же для обхода ценового потолка на нефть и других ограничительных мер.

"Кроме того, ЕС ужесточает запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории союза – включая транзит – для компаний, в которых доля владения российскими физическими или юридическими лицами составляет 25% и более. Положение также запрещает любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут увеличить долю владения российскими физическими или юридическими лицами более чем на 25%", – отметили в Совете.

Также расширен запрет на полеты в ЕС для авиаперевозчиков, выполняющих внутренние рейсы внутри России. Либо же экспортирующих воздушные суда и авиационные технологии российским авиаперевозчикам и их аффилированным структурам.

Помимо этого, вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанного с разведкой и добычей нефти и газа – "с целью дальнейшего ограничения возможностей России в этой сфере". Кроме того, запрещается предоставление временного хранения для российской нефти и нефтепродуктов в пределах ЕС, "независимо от их закупочной цены и конечного пункта назначения".

Также пакет предусматривает санкции против Беларуси – соответствующие российским. А кроме того, новые ограничения в Крыму, Севастополе и на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Цель – помешать их интеграции в Россию и сделать невозможным обход санкций ЕС.

"Ограничения касаются предоставления услуг в сферах бухгалтерского учета, аудита, бухгалтерского обслуживания, налогового консультирования, бизнес- и управленческого консультирования, связей с общественностью, строительства, архитектуры, инженерных услуг, юридического консультирования, ІТ-консалтинга, маркетинговых исследований и опросов общественного мнения, технических испытаний и анализа, а также рекламных услуг. Санкционный режим к неподконтрольным территориям Украины продлен до февраля 2026 года", – рассказали в Совете.

Ожидается, что документ будет опубликован в Официальном вестнике ЕС 24 февраля. После чего он вступит в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Австралия ввела крупнейший пакет санкций против России с начала войны против Украины. В список ограничений попали 70 физических лиц и 79 связанных с Россией организаций. Также новые санкции ввела Новая Зеландия – 27 физических и 25 юридических лиц.

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