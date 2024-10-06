Украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"

На Львовщине разоблачили незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

обнаружено было более 22 тыс. литров бензина сомнительного качества;

организовал производство фальсификата директор двух предприятий в Стрыйском районе;

готовое топливо продавали через подконтрольные АЗС.

"Экспертиза показала, что топливо не соответствует стандартам. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Не первый продажи фальсификата случай в Украине

Получить же фальсификат украинцы могут на заправках по всей стране. К примеру, ранее правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

А в Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал владельца крупного бренда АЗС KLO – компанию "Конверс Линкс" – на 5,2 млн грн. Среди причин – неподача информации по запросу Комитета.

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