Украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"
На Львовщине разоблачили незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- обнаружено было более 22 тыс. литров бензина сомнительного качества;
- организовал производство фальсификата директор двух предприятий в Стрыйском районе;
- готовое топливо продавали через подконтрольные АЗС.
"Экспертиза показала, что топливо не соответствует стандартам. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.
Не первый продажи фальсификата случай в Украине
Получить же фальсификат украинцы могут на заправках по всей стране. К примеру, ранее правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.
А в Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом
В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.
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