Вместо бензина украинцам продавали "бодягу": где заливали поддельное топливо

Правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топливо. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается: фальсификат продавали через сеть АЗС за наличные.

При этом подчеркивается: детективы БЭБ провели обыски на четырех заправках и нефтеперерабатывающем заводе. Во время их было изъято:

70 тонн дизеля;

18 тонн бензина А-95;

4 модульные станции для заправки;

12 емкостей для хранения топлива;

2 грузовых автомобиля с автоцистернами.

"Ориентировочная стоимость изъятого топлива – 4,5 млн грн. Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертных исследований", – говорится в сообщении.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его "бодягой"

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.

Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на топливном рынке ожидают роста стоимости бензина, дизеля и автогаза уже с 1 сентября. Причина – повышение акцизов.

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