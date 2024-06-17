Украинцам вместо бензина заливают "бодягу": что может случиться с автомобилем

Некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.

Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.

Как понять, что авто заправлено бодягой

Как обїясняют эксперты, определить, что используемое топливо некачественное, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":

упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;

авто будет плохо запускаться;

будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;

увеличится расход топлива и т.д.

Где продают фальсификат

Продают же бодягу во многих регионах Украины. Одна из таких заправок действовала в Киеве. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), общая стоимость изъятого топлива и оборудования на ней составляет более 1 млн грн.

"В частности, на заправке отсутствовали разрешительные документы, лицензии на розничную торговлю горючим, сертификаты качества на продаваемое топливо и документы о его происхождении. Также детективы зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов", – говорится в сообщении.

А на АЗС Закарпатской области продавали поддельные бензин и дизель, которые производили в этом же регионе. Размещалось производство в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю горючим.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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