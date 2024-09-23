В Украине оштрафовали крупную сеть АЗС: за какие нарушения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал владельца крупного бренда АЗС KLO – компанию "Конверс Линкс" – на 5,2 млн грн. Среди причин – неподача информации по запросу Комитета.

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Об этом сообщили в самом АМКУ. Там отметили: также "Конверс Линкс" получила штраф за представление информации в неполном объеме.

"Требования направлялись Комитетом в рамках исследования на рынках нефтепродуктов, связанных с установлением цен в течение 2022 года. Однако Общество трижды предоставило информацию о требованиях Комитета за пределами установленных сроков", – говорится в сообщении.

Это, объясняется, препятствовало "объективному, полному и всестороннему анализу информации" при исследовании рынков топлива. Что было учтено при определении размера штрафа.

"Также Комитет учел повторность совершения правонарушения. ... На 5,2 млн грн оштрафовали ООО "Конверс Лин" (бренд KLO) за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции", – рассказали в АМКУ.

Ранее же напомним, за действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко внесли 30 млн грн залога. При этом семья топ-чиновника, которого подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн, объясняла суду, что якобы заработала 300 тыс. долларов на продаже малины.

Интересно, что на заседании суда следственный судья Владимир Воронько заявил, что 121 млн грн залога якобы "непомерная" сумма для семьи Кириленко. При этом судья добавил, что не уверен, являются ли "даже 30,28 млн грн" "подъемными" для Кириленко.

Кириленко 14 августа 2024 сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Хотя уголовное производство касательно Кириленко было открыто еще в марте 2024 года.

Следствие установило, что топ-чиновник мог приобрести в 2020-2023 годах 21 объект недвижимости и авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В частности, в НАБУ отмечали, что речь идет о незаконном приобретении:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 парко-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМW Х3.

Дело руководителя АМКУ квалифицировано по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Ему грозит среди прочего лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее АМКУ оштрафовал на 450 тыс. грн производителя БАДов ООО "Бихелс". Как оказалось, диетическая добавка, которую компания рекламировала как "помощь" при вирусных заболеваниях, не обладает доказанными противовирусными свойствами, поэтому ее реклама вводит потребителя в заблуждение.

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