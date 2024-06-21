Украинцам вместо бензина продавали "бодягу": где заливали поддельное топливо
В Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- производили фальсификат в 2022-2023 годах;
- сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали его на территории нефтеперерабатывающего завода;
- фальсификат продавали на подконтрольных АЗС в Закарпатской области.
При этом подчеркивается: по результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 600 тонн топлива стоимостью более 32 млн грн. А кроме того:
- оборудование для его производства;
- черновые записи;
- печати;
- более 3,3 млн грн наличными;
- транспортные средства и т.д.
"Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц. В настоящее время досудебное расследование завершено, дело направлено в суд", – говорится в сообщении.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его "бодягой"
В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.
Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.
Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.
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