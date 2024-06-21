Украинцам вместо бензина продавали "бодягу": где заливали поддельное топливо

В Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

производили фальсификат в 2022-2023 годах;

сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали его на территории нефтеперерабатывающего завода;

фальсификат продавали на подконтрольных АЗС в Закарпатской области.

При этом подчеркивается: по результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 600 тонн топлива стоимостью более 32 млн грн. А кроме того:

оборудование для его производства;

черновые записи;

печати;

более 3,3 млн грн наличными;

транспортные средства и т.д.

"Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц. В настоящее время досудебное расследование завершено, дело направлено в суд", – говорится в сообщении.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его "бодягой"

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.

Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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