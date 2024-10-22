Украинцам вместо бензина и дизеля продавали фальсификат: где заливали 'бодягу'

В Киевской области "накрыли" сеть нелегальных АЗС, на которых продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовали такие заправки в Боярке, Вишневом и Ворзеле.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Станции работали без разрешительных документов – в том числе лицензии на розничную торговлю топливом , сертификатов качества на топливо и документов о его происхождении.

На АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций (РРО).

"По результатам обысков детективы Бюро изъяли 12 тонн контрафактного дизеля и бензина марки А-95, наличные, полученные от реализации горючего, а также оборудование –- 6 модульных станций для заправки автомобилей горючим и сжиженным газом. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 2 млн грн", – говорится в сообщении.

Не первый случай продажи фальсификата в Украине

Получить же фальсификат украинцы могут на заправках по всей стране. К примеру, ранее правоохранители разоблачили на той же Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

А в Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.

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