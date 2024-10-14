На сотнях АЗС продают опасное топливо: где в Украине больше всего нелегальных заправок

Больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.

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Об этом сообщили в Нафтогазовой Ассоциация Украины. Там отметили: всего в Украине выявлено 419 "черных заправок".

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – говорится в сообщении.

Это, отмечается, в отдельных случаях позволяет "черным торговцам" продавать горючее по ценам ниже себестоимости. Что:

создает недобросовестную конкуренцию;

существенно снижает поступления в бюджет.

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержания обороноспособности страны", – резюмировали в Ассоциации.

Где в Украине больше всего нелегальных АЗС

Самое большое количество же нелегальных АЗС в Украине, по данным аналитиков, находится во Львовской области – в сентябре их было зафиксировано 98, что составляет сразу 23% от общего количества по стране. Среди лидеров также:

Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

В то же время, в одной из областей вообще не было обнаружено нелегальных АЗС. Ею стала Херсонская.

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же на Львовщине разоблачили незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

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