Европе не следует начинать переговоры о возобновлении поставок российского газа через трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пока в Украине идет война. А даже после ее завершения Европа должна сделать выводы из энергетической зависимости от РФ.

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Об этом, как сообщает Reuters, 17 марта заявил министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек. Он считает возможные переговоры о возобновлении работы "Северных потоков" для возобновления поставок российского газа в Германию "совершенно неправильным направлением".

"Украинцы все еще находятся под агрессией России. Поэтому я считаю, что говорить о потенциале "Северного потока-2" или "Северного потока-1", если он будет отремонтирован, является абсолютно ложным направлением дискуссии", – сказал Хабек. Он также заверил, что пока даже возможности такой, что переговоры будут продолжены, нет.

Немецкий министр также выразил обеспокоенность тем, что будущее правительство не извлечет уроки из зависимости Европы от российских энергоносителей и прошлом. "Социал-демократы и Консервативная партия Германии создали энергетическую зависимость Германии от России …Я озабочен тем, что лекцию, которую мы прочитали в 2022 году... можно забыть", – добавил Хабек.

Следует отметить, что после выборов в Германии именно консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы начали переговоры по формированию следующего правительства. Именно представитель ХДС Ангела Меркель возглавляла правительство, когда Германия заключила соглашение о строительстве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" из России через Балтийское море.

Союзник Путина продвигает соглашение о возобновлении "Северного потока-2"

На прошлой неделе Bild и Financial Times сообщили о начале секретных переговоров по возобновлению поставок в ФРГ российского газа. В них принимает участие посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, несколько раз неофициально приезжавший в Швейцарию для обсуждения соответствующего соглашения.

В то же время, переговоры идут без участия немецкой стороны, поскольку администрация Дональда Трампа стремится заключить соглашение с РФ о поставках и выступить посредником. То есть США хотят направлять российский газ по трубе "Северного потока - 2" в Мекленбург – Переднюю Померанию, но непосредственно администрация США участия в соглашении не будет принимать.

Кроме того, бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG и друг российского диктатора Владимира Путина со времен работы в тайной полиции Штази Маттиас Варниг активно продвигает соглашение о возобновлении "Северного потока-2". Его план предполагает привлечение команды Дональда Трампа и американских бизнесменов к соглашению.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент Польши Анджей Дуда призвал не возобновлять поставки газа из России в Западную Европу, даже в случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Поэтому, по его мнению, после окончания войны газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" следует демонтировать.

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