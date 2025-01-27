Россия не соблазнит ЕС дешевым газом: Дуда захотел разобрать путинскую "трубу" после войны

Поставки газа из России в Западную Европу не должны быть возобновлены, даже в случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Поэтому после окончания войны следует демонтировать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2".

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Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил BBC на полях Всемирного экономического форума. Без существующего газопровода такие страны, как Германия, больше не будут испытывать соблазн возобновить поставки дешевого газа из РФ для поддержки своей экономики.

"Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки из агрессии России против Украины и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", – сказал он.

Дуда подчеркнул действенность экономических санкций против России и призвал европейские страны противостоять давлению со стороны компаний, желающих восстановить деловые связи. "Я считаю, что трубопровод "Северный поток" должен быть демонтирован. Он представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Это угроза с энергетической, военной точки зрения, а также огромная экономическая угроза, поскольку это означает господство России над Европой в экономическом плане", – добавил Дуда.

Также он подчеркнул, что никакие мирные переговоры не могут состояться без Украины. "Я говорю это как президент Республики Польша, как сосед Украины, а также как президент страны, которая сама пережила очень тяжелый исторический опыт. Я имею в виду Вторую мировую войну и Ялтинскую конференцию, в которую нас не включили и где были достигнуты определенные соглашения без нашего ведома, а затем мы оказались за железным занавесом и почти на 50 лет стали частью советской сферы влияния", – сказал он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александр Вучич прогнозирует, что газопровод "Северный поток" будет запущен в 2025 году, это позволит странам Европейского Союза снова покупать российский газ. Причем владельцем российской "трубы" выступит не российский газовый монополист "Газпром", а инвестор из США.

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